Из-за дефицита автомобилей рейтинг топ-10 существенно изменился, но лидер остался неизменным.

На рынке новых автомобилей в Украине сформировался дефицит на много автомобилей, вызванных нехваткой полупроводников. Из-за этого не только сократился объем рынка новых авто в октябре, но и существенно изменились наиболее популярные модели.

По данным Института исследования рынка в октябре 2021 года на первичном рынке украинцы купили 8 186 шт. новых легковых авто. Сравнивая с сентябрем 2021 года, общий объем первичного рынка снизился на 11,6%, а с октябрем 2020 года – на 5,4%.

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Самые популярные модели на первичном рынке

В октябре 2021 года первенство среди новых авто на первичном рынке сохранила KIA Sportage (463 шт.). На две ступеньки поднялся Renault Duster (345 шт.), при этом на один пункт опустились Toyota RAV-4 (309 шт.), Renault Sandero (258 шт.), Mitsubishi Outlander (199 шт.) и Renault Logan (152 шт.).

Опустились в топ-10 также Mitsubishi Outlander (минус 2 позиции) и Renault Logan (минус 3 позиции). Больше всего позиций потеряла Toyota Land Cruiser Prado (185 шт.) – сразу на 4 пункта.

На пятой строчке появилась Chery Tiggo 4 (244 шт.). Украинцы могли чаще выбирать модели китайского автопрома в том числе из-за недоступности западных брендов. Еще одна "новая" модель в топ-10 октября – Suzuki SX-4 (212 шт.) на восьмом месте. Toyota Camry (230 шт.) сохранила свою позицию на шестом месте.