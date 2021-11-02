Через дефіцит автомобілів рейтинг топ-10 суттєво змінився, але лідер залишився незмінним.

На ринку нових автомобілів в Україні сформувався дефіцит на багато автомобілів, спричинених нестачею напівпровідників. Через це не лише скоротився обсяг ринку нових авто в жовтні, але й суттєво змінились найбільш популярні моделі.

За даними Інституту дослідження ринку, у жовтні 2021 року на первинному ринку українці придбали 8 186 шт. нових легкових авто. Порівнюючи із вереснем 2021 року, загальний обсяг первинного ринку знизився на 11,6%, а з жовтнем 2020 року – на 5,4%.

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Найпопулярніші моделі на первинному ринку

У жовтні 2021 року першість на серед нових авто на первинному ринку зберегла KIA Sportage (463 шт.). На дві сходинки піднявся Renault Duster (345 шт.), натомість на один пункт опустилися Toyota RAV-4 (309 шт.), Renault Sandero (258 шт.), Mitsubishi Outlander (199 шт.) та Renault Logan (152 шт.).

Опустилися в топ-10 також Mitsubishi Outlander (мінус 2 позиції) та Renault Logan (мінус 3 позиції). Найбільше позицій втратила Toyota Land Cruiser Prado (185 шт.) — одразу на 4 пункти.

На п’ятій сходинці з’явилася Chery Tiggo 4 (244 шт.). Українці могли частіше обирати моделі китайського автопрому у тому числі через недоступність західних брендів. Ще одна “нова” модель у топ-10 жовтня — Suzuki SX-4 (212 шт.) на восьмому місці. Toyota Camry (230 шт.) зберегла свою позицію на шостому місці.