Загалом у жовтні 2021 року на вторинному ринку українці купили 142 904 шт. легкових транспортних засобів з пробігом. Це — другий результат продажу вживаних легковиків у 2021 році. До рекорду минулого місяця (вересня 2021 року) не вистачило всього 475 легковиків.

На відміну від ринку нових легкових авто, де через нестачу чіпів обсяг ринку у жовтні знизився, українці компенсували їх нестачу вживаними авто. Адже цей сегмент авторинку у жовтні порівняно з попереднім місяцем (вереснем 2021 року) знизився всього на 0,3%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку дещо зросла — із 38% до 41%; частка внутрішніх перепродажів відповідно знизилась із 62% до 60%.

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У порівнянні із жовтнем 2020 року, загальний об’єм ринку вживаних авто зріс на 18%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 33% до 41%.

Темпи вторинного ринку у жовтні 2021 року збереглися завдяки кількісному зростанню саме імпортних легковиків з пробігом. Це також пов’язане також із наближенням закінчення пільгового розмитнення так званих “євроблях”, що триває з травня цього року.

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі

Вподобання українців щодо купівлі вживаних авто залишаються стабільними. У переліку 10 найпопулярніших вживаних легковиків на внутрішньому ринку не відбулося кардинальних змін: жодна модель не вибула зі списку. Відбулися лише дві «ротації» та дещо зменшилася кількість перепродажів кожної з моделей.

Перше місце вкотре на незмінно займає Daewoo Lanos (усі модифікації цього авто, включно з Sens). У жовтні українці придбали 3,7 тисяч таких авто. У порівнянні з вереснем, моделі, що зайняли другу та третю сходинки також не змінилися: Volkswagen Passat (2,8 тис. шт.) та Skoda Octavia (2,4 тис. шт.) відповідно.

Volkswagen Golf (2 тис. шт.) повернув собі втрачені позиції та піднявся на одну сходинку догори, зайнявши почесне 4 місце та повернувши собі серпневі позиції. Продажі ВАЗ 2109/21099 (1,8 тис. шт.) натомість опустилися на 5 місце.

Помінялися місцями також 9 і 10 місця топ-10 жовтня: Skoda Fabia (1,1 тис. шт.) поступилася Opel Astra (1,1 тис. шт.). Різниця у продажах цих автомобілів мінімальна — всього 7 штук. В усьому решта рейтинг залишився незмінним, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

У рейтинг “свіжопригнаних” легковиків у жовтні 2021 року входять і колишні так звані “євробляхи”, легалізація яких триває із травня. Великих змін у рейтингу 10 найпопулярніших авто з пробігом з-за кордону також не відбулося. Перелік топ-10 незмінний уже третій місяць підряд. Цікаво, що кількість автомобілів, проданих протягом місяця, зросла в усіх випадках, окрім Ford Focus.

Основною і єдиною зміною, про яку варто сказати, обмін позиціями Audi A6 (1,5 тис. шт., +2 позиції) із Renault Scenic (1,3 тис. шт., −2 позиції).