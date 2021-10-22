З борту величезного корабля Neptune Odyssey вивантажили 2482 автомобілі.

Спеціалізований поромний комплекс порту "Чорноморськ" 19-20 жовтня прийняв та вивантажив судна в Neptune Odyssey, на борту якого прибуло 2482 автомобілів. Це були нові автомобілі різних марок, серед них поміщено десятки Mitsubishi Eclipse Cross нового покоління.

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Автомобілі прибули не в контейнерах, як американські "битки", а на платформах корабля (тип судна – Ro-Ro). Щоб вивантажити машини на стоянки порту, було задіяно всіх його працівників, включаючи докерів та водіїв автобази. В результаті судно було вивантажена за 39 годин, хоча планувалося це зробити за 48 годин.

Neptune Odyssey – транспортний перевізник, побудований у 2010 році. Його вантажопідйомність становить 11418 тонн дедвейту, поточна осадка – 8,6 метрів, загальна довжина (LOA) – 169,59 метрів, ширина – 28,02 метра