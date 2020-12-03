Автовоз MV Golden Ray, побудований південнокорейською компанією Hyundai Mipo Dockyard, затонув біля порту Брансвік у США 8 вересня минулого року, через 23 хвилини, після виходу з порту. Його підняли на поверхню, та готуються переплавити, разом із вантажем.

Судно, що перевозило 4200 автомобілів, розрізають величезним ланцюгом.

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Оскільки дістати вантаж затонулого корабля виявилося занадто витратно, місцева влада не знайшла рішення краще, ніж розрізати судно на частини та пустити його на металобрухт, разом із вантажем.

У якості ножа для розрізання використовується масивний ланцюг, закріплений на мостовому крані, що стоїть на двох величезних баржах. Ланцюг рухається вперед-назад зі швидкістю 2 метри на хвилину, працюючи за принципом ланцюгової пили, хоча й не має гострих граней.

Фото: затонулий корабель та схеми його розрізання та виймання з води / Jalopnik

Обидві платформи обладнані чотирма двигунами, які дозволяють конструкції утримуватися на воді. Спеціалізована техніка здатна піднімати до 7500 тонн робочого вантажу. Корабель розрізають на вісім секцій, маса яких складає від 2700 до 4100 тонн.