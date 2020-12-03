Автовоз MV Golden Ray, построенный южнокорейской компанией Hyundai Mipo Dockyard, затонул возле порта Брансуик в США 8 сентября прошлого года, через 23 минуты, после выхода из порта. Его подняли на поверхность, и готовятся переплавить, вместе с грузом.

Судно, которое перевозило 4 200 автомобилей, разрезают огромной цепью.

Узнайте: Как будет проходить диджитализация украинских дорог

Поскольку достать груз затонувшего корабля оказалось слишком затратно, местная власть не нашла решения лучше, чем разрезать судно на части и пустить его на металлолом, вместе с грузом.

В качестве ножа для разрезания используется массивная цепь, закрепленная на мостовом кране, который стоит на двух огромных баржах. Цепь движется вперед-назад со скоростью 2 метра в минуту, работая по принципу цепной пилы, хотя и не имеет острых граней.

Фото: затонувший корабль и схемы его разрезания и извлечения из воды / Jalopnik

Обе платформы оборудованы четырьмя двигателями, которые позволяют конструкции удерживаться на воде. Специализированная техника способна поднимать до 7 500 тонн рабочего груза. Корабль разрезают на восемь секций, масса которых составляет от 2 700 до 4 100 тонн.