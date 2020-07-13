Транспортник MV Golden Ray утилизируют вместе с тысячами новеньких Hyundai и Kia, которые уже никогда не попадут к покупателям.

Автовоз MV Golden Ray, построенный южнокорейской компанией Hyundai Mipo Dockyard, затонул возле порта Брансуик в США 8 сентября прошлого года, через 23 минуты после выхода из порта. Судно до сих пор лежало на боку полузатопленное, а теперь владельцы решили, что с ним делать.

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Автомобили, которые грузовой корабль должен был доставить в Балтимор, решили не доставать из корабля, поскольку для эксплуатации они уже не пригодны. Сам же корабль решено распилить на восемь частей огромными цепными пилами и вывезти на баржах.

Компания Gallagher Marine, которая будет проводить утилизацию, намерена использовать огромные цепные пилы, которые пройдут сквозь корпус корабля и все, что внутри, включая баки с горючим. Из-за этого возможно возникновение пожара во время этой операции.

После инцидента экологические организации заявили, что часть топлива и антифриза из машин попала в воду и даже дошла до ближайших рек. Причины опрокидывания судна до сих пор не установлены. По некоторым данным, это произошло из-за неправильного размещения груза, а по версии Hyundai – на судне случился пожар.

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