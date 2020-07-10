Усиленный габаритно-весовой контроль на дорогах Украины продолжается.

Сколько было проверено авто за последние сутки и составлено актов нарушений, сколько начислено платы за проезд, динамика проверок, разбивка по областям и многое другое.

Читайте также: В Украине могут изменить правила для производства электромобилей

"Мы за открытость и доступность данных, ведь это лучший контроллер и показатель эффективности работы", – пишет на своей странице в соцсети министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Для вывода статистики ГВК на портал, мы начали обустраивать стационарные пункты контроля первыми ИТС-камерами. Они будут определять габариты машин, вычислять их количество и измерять температуру. Это позволит понимать общую ситуацию взвешивания на том или ином пункте ГВК", – считает Владислав Криклий.

Также министр опубликовал ТОП-5 нарушителей:

На дороге Н-08 – авто DAF YE-95.480 (перевозчик – ФЛП Оганян В.Г.) с перегрузкой на общий вес – 50,05 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2 996,79 евро.

На дороге М-12 – авто IVECO ООО "ОТП ЛИЗИНГ" с перегрузкой на общий вес – 45,76 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 519 евро.

На дороге Н-09 – авто SCANIA (перевозчик – ФЛП Гончар С.М.) с перегрузкой на общий вес – 43,5 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 161,46 евро.

На дороге М-12 – авто DAF Xf 105.460 КФХ "Криница" с перегрузкой на общий вес – 42,58 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 314,9 евро.

На дороге М-03 – авто DAF (перевозчик – ФЛП Надточий В.М.) с перегрузкой на общий вес – 42,05 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 547,2 евро.

Также интересно: Украинские депутаты нашли способ покупать дорогие авто по дешевке