Посилений габаритно-ваговий контроль на дорогах України триває.

Скільки було перевірено авто за останню добу та складено актів порушень, скільки нараховано плати за проїзд, динаміка перевірок, розбивка за областями та багато іншого.

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"Ми за відкритість та доступність даних, адже це кращий контролер і показник ефективності роботи", - пише на своїй сторінці у соцмережі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Для виведення статистики ГВК на портал, ми почали облаштовувати стаціонарні пункти контролю першими ІТС-камерами. Вони визначатимуть габарити машин, вираховуватимуть їх кількість та вимірюватимуть температуру. Це дозволить розуміти загальну ситуацію зважування на тому чи іншому пункті ГВК", - вважає Владислав Криклій.

Також міністр опублікував ТОП-5 порушників:

На дорозі Н-08 – авто DAF YE-95.480 (перевізник – ФОП Оганян В.Р.) з перевантаженням на загальну вагу – 50,05 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 2 996,79 євро. На дорозі М-12 – авто IVECO ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" з перевантаженням на загальну вагу – 45,76 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 519 євро. На дорозі Н-09 – авто SCANIA (перевізник – ФОП Гончар С.М.) з перевантаженням на загальну вагу – 43,5 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 161,46 євро. На дорозі М-12 – авто DAF Xf 105.460 СФГ "Криниця" з перевантаженням на загальну вагу – 42,58 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 314,9 євро. На дорозі М-03 – авто DAF (перевізник – ФОП Надточий В.М.) з перевантаженням на загальну вагу – 42,05 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд - 547,2 євро.

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