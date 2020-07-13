Вес субмарины – 2300 тонн.

Такое не каждый день можно увидеть: огромная подводная лодка передвигается по автомобильной дороге. Да еще и в пустыне.

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Это короткое видео показывает не особо много, но демонстрирует, как происходит непростой процесс транспортировки такого габаритного груза. Для перевозки одной субмарины понадобилась целая команда грузовиков.

Грузовая платформа, по данным Popular Mechanics, насчитывает 88 колес, что и не удивительно, учитывая длину подводной лодки в 72 метра. Высота субмарины 9,7 метров, ширина – 5,9. Подводная лодка вмещает экипаж из 52 человек и может находиться в море до 45 дней. Он может погружаться на глубину 3000 метров.

Субмарину перевозили на расстояние в 24 километра – с Иранского судостроительного и оффшорного промышленного комплекса на военно-морскую базу в Бандар-Аббасе. Неясно, почему субмарина не могла добраться до пункта назначения по воде, что было бы значительно проще.

Surprising footage emerging showing an #Iran Kilo Submarine (Project 877EKM) being moved overland pic.twitter.com/XkQQUujvsO — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) July 8, 2020

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