Вага субмарини – 2300 тонн.

Таке не щодня можна побачити: величезний підводний човен пересувається по автомобільній дорозі. Та ще й у пустелі.

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Це коротке відео, показує не багато, але демонструє, як відбувається непростий процес транспортування негабаритного вантажу. Для перевезення однієї субмарини знадобилась ціла команда вантажівок.

Вантажна платформа, за данними Popular Mechanics, налічує 88 коліс, що й не дивно, враховуючи довжину підводного човна у 72 метри. Висота субмарини 9,7 метрів, ширина – 5,9. Підводний човен вміщує екіпаж із 52 чоловік і може перебувати в морі до 45 днів. Він може занурюватись на глибину 3000 метрів.

Субмарину перевозили на відстань у 24 кілометри – від Іранського суднобудівного та офшорного промислового комплексу до військово-морської бази в Бандар-Аббасі. Не ясно, чому субмарина не могла дістатись пункту призначення водою, що було б значно простіше.

Surprising footage emerging showing an #Iran Kilo Submarine (Project 877EKM) being moved overland pic.twitter.com/XkQQUujvsO — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) July 8, 2020

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