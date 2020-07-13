Транспортник MV Golden Ray утилізують разом з тисячами новеньких Hyundai и Kia, які вже ніколи не потраплять до покупців.

Автовоз MV Golden Ray, побудований південнокорейською компанією Hyundai Mipo Dockyard, затонув біля порту Брансвік у США 8 вересня минулого року, через 23 хвилини, після виходу з порту. Судно до цього часу лежало на боці напівзатоплене, а тепер власники вирішили, що з ним робити.

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Автомобілі, які вантажний корабель, мав доправити у Балтімор, вирішили не діставати з корабля, оскільки для експлуатації вони вже не придатні. Сам же корабель вирішено розпиляти на вісім частин величезними ланцюговими пилами і вивезти на баржах.

Компанія Gallagher Marine, яка буде проводити утилізацію, має намір використовувати величезні ланцюгові пили, котрі пройдуть крізь корпус корабля та усе, що всередині, включаючи баки з пальним. Через це можливе виникнення пожежі під час цієї операції.

Після інциденту екологічні організації заявили, що частина пального і антифризу з машин потрапила в воду і навіть дійшла до найближчих річок. Причини перекидання судна досі не встановлені. За деякими даними, це сталося через неправильне розміщення вантажу, а за версією Hyundai – на судні трапилась пожежа.

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