На украинских дорогах появится больше камер и весовых комплексов

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал как должна происходить диджитализация украинских дорог.

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Современный мир доказывает, что алгоритмы во многих сферах управляют лучше человека. Поэтому введение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения – один из ключевых моментов новой Стратегии безопасности на дорогах. К этому входит:

запуск автоматической системы ГВК;

создание системы регистрации мест концентрации ДТП и информирование о них участников дорожного движения;

использование электронных средств для привлечения внимания/оповещения о препятствиях на дорогах и изменения в реальном времени;

запуск и осуществление современного дистанционного мониторинга движения ТС (+коммерческий) с помощью ADAS, RFID, GPS и тому подобное.

расширение системы автофиксации нарушений ПДД.

создание единого информпространства для медобеспечения участников дорожного движения.

"Наши планы до конца года – 250 КАФов, в 2021-м их будет всего 375. Уже сейчас система показывает свою эффективность – там где работает автофиксация, количество ДТП сократилось более чем в 5 раз", – говорит Владислав Криклий. На самом деле в Киевской области после установки камер аварийность значительно возросла.