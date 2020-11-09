На українських дорогах з’явиться більше камер та вагових комплексів

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів як має відбуватись діджиталізація українських доріг.

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Сучасний світ доказує, що алгоритми в багатьох сферах керують краще за людину. Тому запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху – один із ключових моментів нової Стратегії безпеки на дорогах. До цього входить:

запуск автоматичної системи ГВК;

створення системи реєстрації місць концентрації ДТП та інформування про них учасників дорожнього руху;

використання електронних засобів для привернення уваги/оповіщення про перешкоди на дорогах та зміни в реальному часі;

запуск і здійснення сучасного дистанційного моніторингу руху ТЗ (+комерційний) за допомогою ADAS, RFID, GPS тощо.

розширення системи автофіксації порушень ПДР.

створення єдиного інформпростору для медзабезпечення учасників дорожнього руху.

“Наші плани до кінця року – 250 КАФів, у 2021-му їх буде загалом 375. Вже зараз система показує свою ефективність - там де працює автофіксація, кількість ДТП скоротилася більше, ніж у 5 разів”, каже Владислав Криклій. Насправді ж у Київській області після встановлення камер аварійність значно зросла.