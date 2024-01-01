Какие новые мотоциклы покупают в 2025 году в Украине: рейтинг

Отчеты мотодилеров в первом квартале текущего года оказались несколько скромнее, чем в начале предыдущего 2024 года, итог составил 5365 новых байков, мопедов, трициклов и квадроциклов (в прошлом году за это же время продали на 115 единиц больше). Об этом пишет auto.ria.com.

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Рыночная доля мототехники в Украине существенно выросла. Если в прошлом году байки составляли лишь 25,2% объема продаж новых транспортных средств, то сейчас спрос достиг 31,3%. Впрочем, вряд ли такой факт кого-то удивит: мотоциклы и мопеды не только значительно дешевле и экономнее легковушек, но и обеспечивают высокий уровень мобильности и снимают проблему с парковкой. Это особенно актуально в забитых транспортом больших городах.

Конечно рынок мототехники является индикатором состоятельности граждан и состояния экономики в целом. Поэтому не удивительно, что почти вся первая десятка состоит из китайских производителей, которые могут предложить самые дешевые варианты. Honda, которая является мировым лидером по продаже мототехники, в украинских условиях смогла занять лишь 11 место в рейтинге.

15 самых популярных мотопроизводителей и моделей в Украине по итогам продаж новых мотоциклов в 1 квартале 2025 года