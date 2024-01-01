Какие новые мотоциклы покупают в 2025 году в Украине: рейтинг

Musstang Region MT200-9
Отчеты мотодилеров в первом квартале текущего года оказались несколько скромнее, чем в начале предыдущего 2024 года, итог составил 5365 новых байков, мопедов, трициклов и квадроциклов (в прошлом году за это же время продали на 115 единиц больше). Об этом пишет auto.ria.com.
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Рыночная доля мототехники в Украине существенно выросла. Если в прошлом году байки составляли лишь 25,2% объема продаж новых транспортных средств, то сейчас спрос достиг 31,3%. Впрочем, вряд ли такой факт кого-то удивит: мотоциклы и мопеды не только значительно дешевле и экономнее легковушек, но и обеспечивают высокий уровень мобильности и снимают проблему с парковкой. Это особенно актуально в забитых транспортом больших городах.
Конечно рынок мототехники является индикатором состоятельности граждан и состояния экономики в целом. Поэтому не удивительно, что почти вся первая десятка состоит из китайских производителей, которые могут предложить самые дешевые варианты. Honda, которая является мировым лидером по продаже мототехники, в украинских условиях смогла занять лишь 11 место в рейтинге.
15 самых популярных мотопроизводителей и моделей в Украине по итогам продаж новых мотоциклов в 1 квартале 2025 года
- Spark: 839 новых байков (+58) Самая популярная модель: Spark SP125C-2AMW Продано: 45 шт (+33); Минимальная цена: 30 459 грн.
- Musstang: 612 новых байков (-142) Самая популярная модель: Musstang Region MT200-9 Продано: 184 шт (+101); Минимальная цена: 45 034 грн.
- Forte: 477 новых байков (+161) Самая популярная модель: Forte Alfa FT125-2 Продано: 64 шт (+15); Минимальная цена: 26 570 грн.
- Lifan: 458 новых байков (-171) Самая популярная модель: Lifan LF175-2E Продано: 96 шт (-139); Минимальная цена: 57 063 грн.
- Geon: 452 новых байка (+134) Самая популярная модель: Geon Dakar GNS 300 Продано: 84 шт (-150); Минимальная цена: 114 182 грн.
- Kovi: 378 новых байков (+86) Самая популярная модель: Kovi 250 Advance Продано: 82 шт (+4); Минимальная цена: 85 565 грн.
- Bajaj: 263 новых байка (-67) Самая популярная модель: Bajaj Boxer BM 150 X Продано: 96 шт (-56); Минимальная цена: 58 135 грн.
- Tekken: 246 новых байков (-57) Самая популярная модель: Tekken 250 Продано: 132 шт (-19); Минимальная цена: 68 760 грн.
- Loncin: 191 новый байк (-69) Самая популярная модель: Loncin LX300 GY Продано: 43 шт (+12); Минимальная цена: 124 500 грн
- Viper: 174 новых байка (-33) Самая популярная модель: Viper V250L Продано: 44 шт (-6); Минимальная цена: 53 850 грн.
- Honda: 118 новых байков (-27) Самая популярная модель: Honda PCX 125 Продано: 20 шт (+20); Минимальная цена: 139 000 грн.
- Shineray: 92 новых байка (-184) Самая популярная модель: Shineray XY250 GY-6C Продано: 18 шт (-37); Минимальная цена: 72 464 грн
- Yamaha: 62 новых байка (-34) Самая популярная модель: Yamaha MT-07 Продано: 9 шт (+2); Минимальная цена: 404 950 грн.
- Voge: 50 новых байков (+19) Самая популярная модель: Voge 300 Rally Продано: 24 шт (+23); Минимальная цена: 122 779 грн.
- BMW: 48 новых байков (+13) Самая популярная модель: BMW R 1300 GS Продано: 8 шт (+8); Минимальная цена: 1 306 500 грн.