Які нові мотоцикли купують у 2025 році україніці: рейтинг

Musstang Region MT200-9
Звіти мотодилерів у першому кварталі поточного року виявились дещо скромнішими, ніж на початку попереднього 2024 року, підсумок склав 5365 нових байків, мопедів, трициклів і квадроциклів (торік за цей самий час продали на 115 одиниць більше). Про це пише auto.ria.com.
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Ринкова частка мототехніки в Україні істотно зросла. Якщо торік байки складали лише 25,2% обсягу продажу нових транспортних засобів, то зараз попит сягнув 31,3%. Втім, навряд чи такий факт когось здивує: мотоцикли й мопеди не лише значно дешевші та економніші за легковики, а й забезпечують вищий рівень мобільності та знімають проблему з паркуванням. Це особливо актуально в забитих транспортом великих містах.
Звісно ринок мототехніки є індикатором заможності громадян і стану економіки в цілому. Тому не дивно, що майже вся перша десятка складається з китайських виробників, які можуть запропонувати найдешевші варіанти. Honda, яка є світовим лідером з продажу мототехніки, в українських умовах спромоглась зайняти лише 11 сходинку у рейтингу.
15 найпопулярніших мотовиробників і моделей в Україні за підсумками продажу нових мотоциклів у 1 кварталі 2025 року
- Spark: 839 нових байків (+58) Найпопулярніша модель: Spark SP125C-2AMW Продано: 45 шт (+33); Мінімальна ціна: 30 459 грн.
- Musstang: 612 нових байків (-142) Найпопулярніша модель: Musstang Region MT200-9 Продано: 184 шт (+101); Мінімальна ціна: 45 034 грн.
- Forte: 477 нових байків (+161) Найпопулярніша модель: Forte Alfa FT125-2 Продано: 64 шт (+15); Мінімальна ціна: 26 570 грн.
- Lifan: 458 нових байків (-171) Найпопулярніша модель: Lifan LF175-2E Продано: 96 шт (-139); Мінімальна ціна: 57 063 грн.
- Geon: 452 нових байки (+134) Найпопулярніша модель: Geon Dakar GNS 300 Продано: 84 шт (-150); Мінімальна ціна: 114 182 грн.
- Kovi: 378 нових байків (+86) Найпопулярніша модель: Kovi 250 Advance Продано: 82 шт (+4); Мінімальна ціна: 85 565 грн.
- Bajaj: 263 нових байки (-67) Найпопулярніша модель: Bajaj Boxer BM 150 X Продано: 96 шт (-56); Мінімальна ціна: 58 135 грн.
- Tekken: 246 нових байків (-57) Найпопулярніша модель: Tekken 250 Продано: 132 шт (-19); Мінімальна ціна: 68 760 грн.
- Loncin: 191 новий байк (-69) Найпопулярніша модель: Loncin LX300 GY Продано: 43 шт (+12); Мінімальна ціна: 124 500 грн
- Viper: 174 нових байки (-33) Найпопулярніша модель: Viper V250L Продано: 44 шт (-6); Мінімальна ціна: 53 850 грн.
- Honda: 118 нових байків (-27) Найпопулярніша модель: Honda PCX 125 Продано: 20 шт (+20); Мінімальна ціна: 139 000 грн.
- Shineray: 92 нових байки (-184) Найпопулярніша модель: Shineray XY250 GY-6C Продано: 18 шт (-37); Мінімальна ціна: 72 464 грн
- Yamaha: 62 нових байки (-34) Найпопулярніша модель: Yamaha MT-07 Продано: 9 шт (+2); Мінімальна ціна: 404 950 грн.
- Voge: 50 нових байків (+19) Найпопулярніша модель: Voge 300 Rally Продано: 24 шт (+23); Мінімальна ціна: 122 779 грн.
- BMW: 48 нових байків (+13) Найпопулярніша модель: BMW R 1300 GS Продано: 8 шт (+8); Мінімальна ціна: 1 306 500 грн.