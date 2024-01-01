Які нові мотоцикли купують у 2025 році україніці: рейтинг

Звіти мотодилерів у першому кварталі поточного року виявились дещо скромнішими, ніж на початку попереднього 2024 року, підсумок склав 5365 нових байків, мопедів, трициклів і квадроциклів (торік за цей самий час продали на 115 одиниць більше). Про це пише auto.ria.com.

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Ринкова частка мототехніки в Україні істотно зросла. Якщо торік байки складали лише 25,2% обсягу продажу нових транспортних засобів, то зараз попит сягнув 31,3%. Втім, навряд чи такий факт когось здивує: мотоцикли й мопеди не лише значно дешевші та економніші за легковики, а й забезпечують вищий рівень мобільності та знімають проблему з паркуванням. Це особливо актуально в забитих транспортом великих містах.

Звісно ринок мототехніки є індикатором заможності громадян і стану економіки в цілому. Тому не дивно, що майже вся перша десятка складається з китайських виробників, які можуть запропонувати найдешевші варіанти. Honda, яка є світовим лідером з продажу мототехніки, в українських умовах спромоглась зайняти лише 11 сходинку у рейтингу.

15 найпопулярніших мотовиробників і моделей в Україні за підсумками продажу нових мотоциклів у 1 кварталі 2025 року