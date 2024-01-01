Складено рейтинг найпопулярніших нових авто 2025 року у світі

За даними Fоcus2mоvе, на які посилається УкрАвтопром світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.

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Не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель - Tesla Model Y.

ТОП-10 світових бестселерів січня 2025р.: