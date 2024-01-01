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Складено рейтинг найпопулярніших нових авто 2025 року у світі

Серед світових бестселерів чимало кросоверів, але є й автомобілі інших класів.
Названо найбільш продавані автомобілі 2025 року - Auto24

Toyota RAV4

Євген Гудущан
logo17 березня, 11:20
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За даними Fоcus2mоvе, на які посилається УкрАвтопром світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.

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Не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель - Tesla Model Y.

ТОП-10 світових бестселерів січня 2025р.:

  1. Toyota RAV4 – 73907 од. (-11,4%);
  2. Toyota Corolla – 70822 од. (-26,4%);
  3. Ford F-Series – 69805 од.(+42,5%);
  4. Tesla Model Y – 64400 од. (-19,6%);
  5. Honda CR-V – 53492 од. (-25,2%);
  6. Volkswagen Tiguan – 46093 од. (+10,6%);
  7. Chevrolet Silverado – 44686 од. (-8,8%);
  8. Hyundai Tucson – 44623 од. (-9,8%);
  9. Toyota Camry – 43455 од. (-8,1%);
  10. Kia Sportage – 39333 од. (-7,7%).
#Автоподія #Новини