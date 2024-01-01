Складено рейтинг найпопулярніших нових авто 2025 року у світі

Toyota RAV4
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За даними Fоcus2mоvе, на які посилається УкрАвтопром світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
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Не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель - Tesla Model Y.
ТОП-10 світових бестселерів січня 2025р.:
- Toyota RAV4 – 73907 од. (-11,4%);
- Toyota Corolla – 70822 од. (-26,4%);
- Ford F-Series – 69805 од.(+42,5%);
- Tesla Model Y – 64400 од. (-19,6%);
- Honda CR-V – 53492 од. (-25,2%);
- Volkswagen Tiguan – 46093 од. (+10,6%);
- Chevrolet Silverado – 44686 од. (-8,8%);
- Hyundai Tucson – 44623 од. (-9,8%);
- Toyota Camry – 43455 од. (-8,1%);
- Kia Sportage – 39333 од. (-7,7%).