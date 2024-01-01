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Складено рейтинг найпопулярніших вживаних авто січня

Названо найпопулярніші вживані авто, які ввозили у січні 2025 року з-за кордону.
Які вживані авто купували у січні: статистика - Auto24
Євген Гудущан
logo10 лютого, 12:00
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Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

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За типами двигунів ринок поділився наступним чином:

  • бензинові авто – 46,6%.
  • дизельні – 24,4%;
  • електромобілі – 20,5%;
  • гібриди – 4,5%;
  • авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 714 од.;
  2. Skoda Octavia - 543 од.;
  3. Renault Megane - 527 од.;
  4. Volkswagen Tiguan - 407 од.;
  5. Audi Q5 - 395 од.;
  6. Volkswagen Passat - 359 од.;
  7. Nissan Leaf - 355 од.;
  8. Tesla Model Y - 341 од.;
  9. Nissan Rogue - 322 од.;
  10. Tesla Model 3 - 312 од.
#Автобізнес #Вживані авто #Новини