Складено рейтинг найпопулярніших вживаних авто січня

Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Читайте також: Опубліковано світовий рейтинг найпопулярніших авто

За типами двигунів ринок поділився наступним чином:

бензинові авто – 46,6%.

дизельні – 24,4%;

електромобілі – 20,5%;

гібриди – 4,5%;

авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: