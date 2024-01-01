Складено рейтинг найпопулярніших вживаних авто січня

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Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.
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За типами двигунів ринок поділився наступним чином:
- бензинові авто – 46,6%.
- дизельні – 24,4%;
- електромобілі – 20,5%;
- гібриди – 4,5%;
- авто з ГБО – 4%.
Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 714 од.;
- Skoda Octavia - 543 од.;
- Renault Megane - 527 од.;
- Volkswagen Tiguan - 407 од.;
- Audi Q5 - 395 од.;
- Volkswagen Passat - 359 од.;
- Nissan Leaf - 355 од.;
- Tesla Model Y - 341 од.;
- Nissan Rogue - 322 од.;
- Tesla Model 3 - 312 од.