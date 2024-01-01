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Составлен рейтинг самых популярных подержанных авто января

Названы самые популярные подержанные авто, которые ввозили в январе 2025 года из-за рубежа.
Какие подержанные авто покупали в январе: статистика - Auto24
Евгений Гудущан
logo10 февраля, 12:00
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В течение января украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

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По типам двигателей рынок поделился следующим образом:

  • бензиновые авто – 46,6%.
  • дизельные – 24,4%;
  • электромобили – 20,5%;
  • гибриды – 4,5%;
  • авто с ГБО – 4%.

Средний возраст подержанных машин, что в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 714 ед.;
  2. Skoda Octavia - 543 ед.;
  3. Renault Megane - 527 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 407 ед.;
  5. Audi Q5 - 395 ед.;
  6. Volkswagen Passat - 359 ед.;
  7. Nissan Leaf - 355 ед.;
  8. Tesla Model Y - 341 ед.;
  9. Nissan Rogue - 322 ед.;
  10. Tesla Model 3 - 312 ед.
#Aвтобизнес #Б/у автомобили #Новости