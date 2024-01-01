Составлен рейтинг самых популярных подержанных авто января

Посилання скопійовано!
В течение января украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.
Читайте также: Опубликован мировой рейтинг самых популярных авто
По типам двигателей рынок поделился следующим образом:
- бензиновые авто – 46,6%.
- дизельные – 24,4%;
- электромобили – 20,5%;
- гибриды – 4,5%;
- авто с ГБО – 4%.
Средний возраст подержанных машин, что в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 714 ед.;
- Skoda Octavia - 543 ед.;
- Renault Megane - 527 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 407 ед.;
- Audi Q5 - 395 ед.;
- Volkswagen Passat - 359 ед.;
- Nissan Leaf - 355 ед.;
- Tesla Model Y - 341 ед.;
- Nissan Rogue - 322 ед.;
- Tesla Model 3 - 312 ед.