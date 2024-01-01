Составлен рейтинг самых популярных подержанных авто января

В течение января украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

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По типам двигателей рынок поделился следующим образом:

бензиновые авто – 46,6%.

дизельные – 24,4%;

электромобили – 20,5%;

гибриды – 4,5%;

авто с ГБО – 4%.

Средний возраст подержанных машин, что в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли: