Какие правила есть для электросамокатов, моноколес и элекросткутеров

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Электросамокаты
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12 августа, 15:18
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Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице.
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Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.
В полиции подготовили несколько советов для пользователей такого транспорта:
- изучите и неукоснительно соблюдайте ПДД. Если вы выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте по правилам для велосипедистов;
- одевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травмирования одевайте шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки;
- обращайте внимание на дорожное покрытие. От его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте лужи, под ними могут скрываться ямы;
- держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного покрытия влияет на длину тормозного пути;
- будьте заметными. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы;
- помните, что управлять любым транспортом под действием алкоголя или наркотических средств - запрещено.