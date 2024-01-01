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Какие правила есть для электросамокатов, моноколес и элекросткутеров

Пользуясь персональным электротранспортом стоит выполнять основные правила безопасности.
Какие правила созданы для персонального электротранспорта - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Электросамокаты

Евгений Гудущан
logo12 августа, 15:18
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Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице.

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Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.

В полиции подготовили несколько советов для пользователей такого транспорта:

  • изучите и неукоснительно соблюдайте ПДД. Если вы выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте по правилам для велосипедистов;
  • одевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травмирования одевайте шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки;
  • обращайте внимание на дорожное покрытие. От его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте лужи, под ними могут скрываться ямы;
  • держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного покрытия влияет на длину тормозного пути;
  • будьте заметными. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы;
  • помните, что управлять любым транспортом под действием алкоголя или наркотических средств - запрещено.
#Законодательство #Новости