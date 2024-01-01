Какие правила есть для электросамокатов, моноколес и элекросткутеров

Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице.

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Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.

В полиции подготовили несколько советов для пользователей такого транспорта: