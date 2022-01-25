Уже четвертый год подряд рейтинг "только что пригнанных" подержанных легковушек из-за рубежа возглавляет Volkswagen Passat. Только за последний год автопарк пополнился на более чем 30 тысяч подержанных автомобилей этой модели. Привозят их как из стран Европы, так и Америки.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали, какие именно "пассаты" покупают украинцы: от типа двигателя — до цвета. А также определили самый массовый диапазон цен и области, в которых Volkswagen Passat имел наибольший спрос в 2021 году.

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Сколько привезли подержанных Volkswagen Passat из-за границы

Всего в течение 2021 года украинцы привезли 30,7 тысячи автомобилей такой модели. Это на 60% больше, чем в 2020. Если считать количественно, то импорт вырос на 11,5 тысячи штук.

Динамика импорта подержанных Volkswagen Passat в 2021 году

Больше всего импорт подержанных Volkswagen Passat вырос в июле — почти вдвое, и снизился в декабре 2021. Такой рост совпадает с периодом самой активной "легализации" так называемых "евроблях", то есть автомобилей иностранной регистрации, которые были ввезены в Украину без таможенного оформления до конца 2020 года. Эта модель Volkswagen была популярной среди упомянутой категории авто, что и отражается в статистике.

Однако, даже если отбросить влияние так называемых "евроблях", Volkswagen Passat все равно бы занял первое место в рейтинге самых популярных авто, хоть количество растаможенных авто было бы меньше.



Откуда привозили подержанные Volkswagen Passat

Большинство Volkswagen Passat с пробегом в 2021 году привозили из стран Европейского Союза. По информации Института исследований авторынка, лишь 22% от общего количества таких транспортных средств были изготовлены в странах Америки.

Если считать количественно, то 23,8 тысячи бывших в употреблении "пассатов" были изготовлены в Германии, а 6,8 тысячи — в США.

Где больше всего покупали Volkswagen Passat

Жители Львовской области оказалась самыми большими поклонниками "свежепригнанных" Volkswagen Passat в 2021 году. 9,2% от всех авто этой модели приобрели именно здесь (2,8 тыс. шт.). Доля региона в структуре продаж несколько снизилась по сравнению с 2020 годов, однако количественно выросла.

Volkswagen Passat из-за рубежа также часто покупали в Киеве (8,8%) и Киевской области (7,6%). Суммарно Киев и Киевская область занимают 16,4% в регистрации бывших в употреблении "пассатов" из-за рубежа.



Топ-10 областей Украины, в которых больше всего регистрировали бывшие в употреблении Volkswagen Passat из-за рубежа в 2021 году

Каких лет выпуска Volkswagen Passat был самым популярным

При анализе динамики импорта Volkswagen Passat, которые украинцы привозили из-за границы в 2021 году, выделяются четыре пиковые годы выпуска: 2001 (Passat B5), 2008 (Passat B6), 2012 (Passat B7) и 2016 (Passat B8) года.

При этом, если сравнивать с 2020 годом, количество авто этой модели старше 2007 года существенно возросло. Это также можно объяснить следствием льготного таможенного оформления так называемых "евроблях".

Возрастная структура подержанных Volkswagen Passat, привезенных из-за рубежа в 2021 году

Тенденции импорта таковы, что новые (в возрасте до 7 лет) машины привозят из США, тогда когда из стран Евросоюза привозят и более старые. В целом средний возраст импортного Volkswagen Passat в 2021 году составил 13,7 года. В 2020 году показатель был на два года меньше: на уровне 11,5 года. "Старшей "статистику сделало льготное растаможивание "евроблях", однако это нельзя назвать тенденцию. Процесс был "легализацией" ранее приобретенных автомобилей и говорит лишь о том, что теперь эти автомобили могут вполне законно передвигаться по дорогам Украины. Но не значит, что украинцы начали больше интересоваться старыми Volkswagen Passat.

Какой тип двигателя выбирали покупатели

В большинстве в 2021 году импортированные Volkswagen Passat были дизельными: 60% от общего количества (18,2 тысячи). 10 тысяч (35% были бензиновыми), еще 1,7 тыс. (6%) были дополнительно оборудованы ГБО. В 2020 году количество дизельных авто этой модели в структуре импорта было существенно меньше: на уровне 45% от общего количества, а большинство составляли бензиновые авто.



Динамика импорта подержанных Volkswagen Passat, привезенных из-за рубежа в 2021 году, по типу двигателя

Количество дизельных машин существенно возросло в период июля – ноября и спало в декабре. Такая ситуация — также следствие "легализации" автомобилей иностранной регистрации. Реальный интерес покупателей к дизельным авто в 2021 году был меньше.

Какие объемы двигателя преобладали

Среди бензиновых Volkswagen Passat больше всего выбирали объем двигателя 1798 куб. см. (то есть 1.8 литра). Таких из-за рубежа в 2021 году привезли 3,2 тысячи, что составляет почти 26% от общего количества. На втором месте с долей 21% - двигатели объемом 1595 куб. см. (1.6 литра). Третье место – за типично "американским" бензиновым двигателем объемом 2.5 литра (240 куб. см.)



Структура подержанных Volkswagen Passat, привезенных из-за рубежа в 2021 году, по объему двигателя (бензин)

Среди дизельных автомобилей большинство было оборудовано двигателем объемом 1968 куб. см. (2.0 литра). Таких украинцы привезли 10,2 тысячи. 31% дизельных авто были с двигателем объемом 1896 куб. см. (1.9 литра) или же количественно 5,7 тысячи. Еще 9% (1,7 тысячи) имели 1598 куб. см. (1.6 литра). Большая часть дизельных Volkswagen Passat прибыли из стран Европейского Союза.



Структура подержанных Volkswagen Passat, привезенных из-за рубежа в 2021 году, по объему двигателя (дизель)

Какой тип кузова предпочитали

Больше всего пополнили автопарк Украины в 2021 году Volkswagen Passat в кузове типа универсал — 56% (17 тысяч). Седаны соответственно составляли меньшинство (44% , 13,6 тыс. шт.).

Интересно, что большинство универсалов (78%) были дизельными, а большинство седанов (56%) — бензиновыми. Это связано с особенностями рынков Европы и Америки. Большинство седанов с бензиновыми двигателями покупают на аукционах США, а универсалы с дизельными двигателями привозят из стран Союза.



Структура импорта подержанных Volkswagen Passat в 2021 году по типу кузова

Какой цвет был самым популярным

Наибольшим спросом в 2021 году среди "свеже пригнанных" пользовались Volkswagen Passat серого цвета (38,3%). Таких за год привезли 11,7 тысячи. На втором месте по популярности — черный цвет (26,5%), на третьем — синий (15,4%).

Меньше всего из-за границы привозили модели оранжевого (3 шт.), фиолетового (12 шт.) и желтого (65 шт.) цветов.



Структура импорта подержанных Volkswagen Passat в 2021 году по цвету

По каким ценам покупали Volkswagen Passat

По информации, предоставленной AUTO.RIA, большинство объявлений “только что пригнанных" Volkswagen Passat была в диапазоне от 5 до 12 тысяч долларов. После этой отметки, с ростом цены, количество объявлений уменьшалось. Такая ситуация полностью соответствует общей ситуации на рынке: вследствие низкой покупательной способности украинцы выбирают более дешевые авто.

Ценовая структура подержанных Volkswagen Passat, привезенных из-за рубежа в 2021 году

Вывод

Трудно объяснить феномен успеха Volkswagen Passat в Украине. Однако можно четко описать портрет самой массовой модели, которую в большинстве пригоняют украинцы. В нашем случае эксперты Института исследований авторынка разделили их на два наиболее распространенных типа.

Первый – "европеец": дизельный Volkswagen Passat B7 2012 года выпуска, в кузове типа универсал, импортированный из стран Союза. Объем двигателя — 2.0 литра, цвет – черный. Куплен во Львове за 11 тысяч долларов.

Второй – "американец": бензиновый Volkswagen Passat 2016 года выпуска, в кузове типа седан, импортированный из США, Цвет — серый. Объем двигателя – 1,8 литра. Куплен в Киеве за 15,5 тысяч долларов.