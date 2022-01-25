Уже четвертий рік поспіль рейтинг "щойно пригнаних" вживаних легковиків з-за кордону очолює Volkswagen Passat. Лише за останній рік автопарк поповнився на більш як 30 тисяч вживаних автівок цієї моделі. Привозять їх як з країн Європи, так і Америки.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували, які саме "пасати" купують українці: від типу двигуна — до кольору. А також визначили наймасовіший діапазон цін та області, в яких Volkswagen Passat мав найбільший попит у 2021 році.

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Скільки привезли вживаних Volkswagen Passat з-за кордону

Загалом протягом 2021 року українці привезли 30,7 тисячі автомобілів такої моделі. Це — на 60% більше, ніж у 2020. Якщо рахувати кількісно, то імпорт зріс на 11,5 тисячі штук.

Динаміка імпорту вживаних Volkswagen Passat у 2021 році

Найбільше імпорт вживаних Volkswagen Passat зріс у липні — майже удвічі, та знизився в грудні 2021. Таке зростання збігається з періодом найактивнішої "легалізації" так званих "євроблях", тобто автомобілів іноземної реєстрації, що були ввезені в Україну без митного оформлення до кінця 2020 року. Ця модель Volkswagen була популярною серед згаданої категорії авто, що і відбивається в статистиці.

Проте, навіть якщо відкинути вплив так званих "євроблях", Volkswagen Passat все одно б зайняв перше місце в рейтингу найпопулярніших авто, хоч кількість розмитнених авто була б меншою.



Звідки привозили вживані Volkswagen Passat

Більшість Volkswagen Passat з пробігом у 2021 році привозили з країн Європейського Союзу. За інформацією Інституту досліджень авторинку, лише 22% від загальної кількості таких транспортних засобів були виготовлені у країнах Америки.

Якщо рахувати кількісно, то 23,8 тисячі вживаних "пасатів" були виготовлені в Німеччині, а 6,8 тисячі — в США.

Де найбільше купували Volkswagen Passat

Жителі Львівської області виявилася найбільшими шанувальниками "свіжопригнаних" Volkswagen Passat у 2021 році. 9,2% від усіх авто цієї моделі придбали саме тут (2,8 тис. шт.). Частка регіону в структурі продажів дещо знизилася у порівнянні з 2020 років, проте кількісно зросла.

Volkswagen Passat з-за кордону також часто купували в Києві (8,8%) та Київській області (7,6%). Сумарно Київ та Київська область займають 16,4% у реєстрації вживаних "пасатів" з-за кордону.



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Яких років випуску Volkswagen Passat був найпопулярнішим

При аналізі динаміки імпорту Volkswagen Passat, які українці привозили з-за кордону у 2021 році, виділяються чотири пікові роки випуску: 2001 (Passat B5), 2008 (Passat B6), 2012 (Passat B7) та 2016 (Passat B8) роки.

При цьому, якщо порівнювати із 2020 роком, кількість авто цієї моделі старше 2007 року суттєво зросла. Це також можна пояснити наслідком пільгового митного оформлення так званих "євроблях".



Вікова структура вживаних Volkswagen Passat, привезених з-за кордону у 2021 році

Тенденції імпорту такі, що новіші (віком до 7 років) машини привозять із США, тоді коли з країн Євросоюзу привозять й старіші. Загалом середній вік імпортного Volkswagen Passat у 2021 році склав 13,7 року. У 2020 році показник був на два роки меншим: на рівні 11,5 року. "Старшою" статистику зробило пільгове розмитнення "євроблях", проте це не можна назвати тенденцію. Процес був "легалізацією" раніше придбаних автомобілів і говорить лише про те, що тепер ці автомобілі можуть цілком законно пересуватися дорогами України. Але не означає, що українці почали більше цікавитися старими Volkswagen Passat.

Який тип двигуна обирали покупці

В більшості у 2021 році імпортовані Volkswagen Passat були дизельними: 60% від загальної кількості (18,2 тисячі). 10 тисяч (35% були бензиновими), ще 1,7 тис. (6%) були додатково обладнані ГБО. У 2020 році кількість дизельних авто цієї моделі в структурі імпорту була суттєво меншою: на рівні 45% від загальної кількості, а більшість становили бензинові авто.



Динаміка імпорту вживаних Volkswagen Passat, привезених з-за кордону у 2021 році, за типом двигуна

Кількість дизельних машин суттєво зросла в період липня-листопада та спала в грудні. Така ситуація — також наслідок "легалізації" автомобілів іноземної реєстрації. Реальний інтерес покупців до дизельних авто у 2021 році був меншим.

Які об’єми двигуна переважали

Серед бензинових Volkswagen Passat найбільше обирали об’єм двигуна 1798 куб. см. (тобто 1.8 літра). Таких з-за кордону у 2021 році привезли 3,2 тисячі, що становить майже 26% від загальної кількості. На другому місці із часткою 21% — двигуни об’ємом 1595 куб. см. (1.6 літра). Третє місце — за типово "американським" бензиновим двигуном об’ємом 2.5 літра (240 куб. см.)



Структура вживаних Volkswagen Passat, привезених з-за кордону у 2021 році, за об'ємом двигуна (бензин)

Серед дизельних автомобілів більшість була обладнана двигуном об’ємом 1968 куб. см. (2.0 літра). Таких українці привезли 10,2 тисячі. 31% дизельних авто були з двигуном об’ємом 1896 куб. см. (1.9 літра), або ж кількісно 5,7 тисячі. Ще 9% (1,7 тисячі) мали 1598 куб. см. (1.6 літра). Більша частина дизельних Volkswagen Passat прибули з країн Європейського Союзу.



Структура вживаних Volkswagen Passat, привезених з-за кордону у 2021 році, за об'ємом двигуна (дизель)

Якому типу кузова надавали перевагу

Найбільше поповнили автопарк України у 2021 році Volkswagen Passat в кузові типу універсал — 56% (17 тисяч). Седани відповідно становили меншість (44%, 13,6 тис. шт.).

Цікаво, що більшість універсалів (78%) були дизельними, а більшість седанів (56%) — бензиновими. Це пов’язано з особливостями ринків Європи та Америки. Більшість седанів з бензиновими двигунами купують на аукціонах США, а універсали з дизельними двигунами привозять з країн Союзу.



Структура імпорту вживаних Volkswagen Passat у 2021 році за типом кузова

Який колір був найпопулярнішим

Найбільшим попитом у 2021 році серед "свіжопригнаних" користувалися Volkswagen Passat сірого кольору (38,3%). Таких за рік привезли 11,7 тисячі. На другому місці за популярністю — чорний колір (26,5%), на третьому — синій (15,4%).

Найменше з-за кордону привозили моделі оранжевого (3 шт.), фіолетового (12 шт.) та жовтого (65 шт.) кольорів.



Структура імпорту вживаних Volkswagen Passat у 2021 році за кольором

За якими цінами купували Volkswagen Passat

За інформацією, наданою AUTO.RIA, більшість оголошень "щойно пригнаних" Volkswagen Passat була в діапазоні від 5 до 12 тисяч доларів. Після цієї позначки, зі зростанням ціни, кількість оголошень зменшувалася. Така ситуація повністю відповідає загальній ситуації на ринку: внаслідок низької купівельної спроможності українці обирають дешевші авто.

Цінова структура вживаних Volkswagen Passat, привезених з-за кордону у 2021 році

Висновок

Важко пояснити феномен успіху Volkswagen Passat в Україні. Проте можна чітко описати портрет наймасовішої моделі, яку в більшості приганяють українці. У нашому випадку експерти Інституту досліджень авторинку розділили їх на два найбільш поширені типи.

Перший — "європеєць": Дизельний Volkswagen Passat B7 2012 року випуску, в кузові типу універсал, імпортований з країн Союзу. Об’єм двигуна — 2.0 літра, колір — чорний. Куплений у Львові за 11 тисяч доларів.

Другий — "американець": Бензиновий Volkswagen Passat 2016 року випуску, в кузові типу седан, імпортований з США, колір — сірий. Об’єм двигуна — 1,8 літра. Куплений у Києві за 15,5 тисяч доларів.