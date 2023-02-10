Challenger 3 сможет развивать скорость почти в сотню километров в час, получит больше запаса хода и множество новых цифровых систем.

Минобороны Соединенного Королевства Британии согласовало окончательный проект нового танка Challenger 3. Это означает, что конструкция боевой машины окончательно согласована заказчиком, и скоро начнется изготовление первых прототипов этих танков.

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Проект Challenger 3 – это глубоко обновленный основной боевой танк Challenger 2. Он отличается башней с цифровыми системами и гладкоствольной пушкой калибром 120 мм под боеприпасы НАТО (сейчас на них нарезная того же калибра). Однако пушка тоже новая, с индексом L55A1. Именно она в сочетании с улучшенной броней и новейшими боеприпасами делает Challenger одним из самых мощных основных боевых танков Великобритании и НАТО в целом.

Новая версия британского танка Challenger 3 сможет развивать скорость до 97 км/ч, получит больше запаса хода и получит множество новых цифровых систем.

Танк Challenger 3

Каждая боевая машина сможет обмениваться данными и информацией на поле боя как с другими танками, так и с ударными вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.

Также танки Challenger 3 будут оборудованы комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy. Его выбрали после специальных исследований, проведённых британским министерством обороны.



Танк Challenger 3 с комплексом активной защиты Trophy

Trophy – единственный в мире полностью интегрированный и проверенный в боях комплекс активной защиты, который с 2010 года устанавливают на танки Merkava и бронетранспортеры Namer Армии обороны Израиля.

Работы по изготовлению танков будет выполнять компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Соглашение с ней правительство Британии подписало еще в 2021 году, ее стоимость составляет 800 млн фунтов стерлингов (т.е. более миллиарда долларов США). Этот контракт предполагает обновление 148 основных боевых танков для британской армии с 2027 года.