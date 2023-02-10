Challenger 3 зможе розвивати швидкість майже у сотню кілометрів за годину, матиме більший запас ходу та отримає безліч нових цифрових систем.

Міноборони Сполученого Королівства Британії погодило остаточний проєкт нового танка Challenger 3. Це означає, що конструкція бойової машини остаточно узгоджена замовником, тож невдовзі розпочнеться виготовлення перших прототипів цих танків.

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Проєкт Challenger 3 – це глибоко оновлений основний бойовий танк Challenger 2. Він нього новинка відрізняється баштою із цифровими системами та гладкоствольною гарматою калібром 120 мм під боєприпаси НАТО (зараз на них нарізна того ж калібру). Однак гармата теж нова, з індексом L55A1. Саме вона у поєднанні з поліпшеною бронею і новітніми боєприпасами робить Challenger одними із найпотужніших основних бойових танків Великої Британії та НАТО в цілому.

Нова версія британського танку Challenger 3 зможе розвивати швидкість до 97 км/год, матиме більший запас ходу та отримає безліч нових цифрових систем.

Танк Challenger 3

Кожна бойова машина зможе обмінюватися даними та інформацією на полі бою як з іншими танками, так і з ударними гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами.

Також танки Challenger 3 будуть оснащені комплексом активного захисту (КАЗ) Trophy. Його обрали після спеціальних досліджень, проведених британським міністерством оборони.



Танк Challenger 3 з комплексом активного захисту (КАЗ) Trophy

Trophy – наразі єдиний у світі повністю інтегрований та перевірений в боях комплекс активного захисту, який з 2010 року встановлюють на танки Merkava і бронетранспортери Namer Армії оборони Ізраїлю.

Виконуватиме роботи з виготовлення танків компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Угоду з нею уряд Британії підписав ще у 2021 році, її вартість становить 800 млн фунтів стерлінгів (тобто понад мільярд доларів США). Цей контракт передбачає оновлення 148 основних бойових танків для британської армії з 2027 року.