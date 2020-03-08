Львовские автобусы ЛАЗ презентовать не нужно, а вот о другом транспорте производства города Льва известно гораздо меньше. Между тем, автопогрузчики ЛЗА были не только массовыми, но и во многом уникальными.

Мощную промышленность не построить голыми руками, поэтому не удивительно, что в первые же послевоенные годы во Львове начали строить отдельный завод для производства погрузочной техники. Совсем скоро выяснится, что ЛЗА – Львовский завод автопогрузчиков – выпускает очень интересные с технической точки зрения транспортные средства. Преимущества которых будут подтверждены многими годами производства.

Львовские погрузчики, которые базировались на автомобильных агрегатах, были задействованы во множестве производств в 26-ти странах мира. На фото 10-тонный АП-4008М.

Пока на территории города строили новое предприятие, лучшие конструкторы советского автопрома проектировали для львовян оригинальный, сугубо отечественный автопогрузчик. Конструкторское бюро возглавлял без преувеличения гениальный инженер Виталий Грачев, создатель вездехода ГАЗ-67, амфибии ДАЗ-485, легендарного бронеавтомобиля БА-64 и других моделей 4х4 и 6х6.

Львовские автопогрузчики конструировали под руководством В. Грачева – создателя полноприводной техники специального назначения. На фото: БА-64, ГАЗ-67 и амфибия ДАЗ-485 на испытаниях в Днепропетровске.

Между прочим, работало указанное КБ тогда не где-нибудь, а в украинском городе Днепропетровске (ныне Днепр), где собранные со всего Союза профессионалы строили будущий “Южмаш”. Перед конструкторами была задача создать погрузчик, выпуск которого можно было наладить незамедлительно и без больших затрат на подготовку.

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Решение лежало на поверхности: надо было использовать базу серийных грузовиков: двигатель, трансмиссию, мосты, рулевое управление. Но посмотрите на погрузчик и грузовой автомобиль – что внешне, что функционально они, мягко говоря, не совсем похожи. Как собрать из предложенного “конструктора” то, что описано в техзадании?

Однако, люди, которые смогли в условиях войны разработать и поставить на конвейер, к слову, периодически попадавшие под немецкие бомбы броневики, несколько моделей танков и пушки-самоходки, справились.

Первые несколько лет ЛЗА работал в старых цехах, но впоследствии построили новый завод на западной окраине Львова.

В середине ХХ века в мире было принято строить подобную технику как самодостаточное явление – с собственной рамой и шасси, тяговым дизелем, гидравлической трансмиссией, специальным управлением. Однако, погрузчик со Львова полностью базировался на агрегатах и узлах отечественных автомобилей – недаром его и классифицировали как автопогрузчик. Наконец, инженерный потенциал новосозданного ЛЗА усилили кадрами с действующих автомобильных заводов – ЗИСа и ГАЗа.

Силовой агрегат с навесным оборудованием взяли от 2,5-тонного грузовика ГАЗ-51, от него же позаимствовали и остальные компоненты: коробку передач со сцеплением, ведущий мост (на погрузчике он стал передним), тормоза и электрооборудование. Даже капот с облицовкой радиатора был “газоновским” – с тем отличием, что они были направлены назад, поскольку водитель погрузчика и его рабочий орган – вилы с рампой – располагались спиной к двигателю и управляемым колесам.

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Рулевое управление, кстати, использовали от ЗИС-150. На первой версии погрузчика – модели АП-4000, выпущенной в июне 1949 г., – кабины не было, а после рестайлинга 1950-го года она появилась, причем сразу комфортабельная, с двухместным сиденьем.

Первая модель Львовского завода автопогрузчиков имела капот и облицовку ГАЗ-51, но скоро завод перешел на собственную “кузовщину”.

Львовский автопогрузчик недолго просуществовал в одном-единственном образе. Львовяне расширили модельную линейку. Если первая модель была грузоподъемностью 3 тонны, то в 1951-м появилась 5-тонная модель 4003. Впоследствии номенклатура моделей стала еще больше: на 3, 5, 7, 10 и 12,5 тонн, появились комплекты навесного оборудования – ковш, стрела, захват для лесоматериалов и тому подобное.

По состоянию на 1970-е ЛЗА закрывал потребности на погрузочную технику не только для огромного СССР, а еще для 25-ти стран мира. Машины получили популярность из-за своего запаса прочности, надежности и нетребовательности к сервисному обслуживанию. Благодаря автомобильной базе погрузчики ЛЗА могли работать не только на ровных складских площадках, но и на любых неподготовленных поверхностях, где может развернуться, не увязнув, обычный грузовик.

Характерный силуэт львовских машин стал частью индустриального пейзажа той поры. Оно и не удивительно, ведь в год львовяне производили более 20 тыс. автопогрузчиков. С приходом новых времен производство существенно упало, однако традиции ЛЗА подхватили новые частные предприятия, и словосочетание “львовский автопогрузчик” все также звучит как бренд – то есть весомо и авторитетно.

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