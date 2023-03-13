После очередного обновления BMW должно выпустить новое поколение X5. Независимые дизайнеры предлагают свое видение новинки.

Первое поколение BMW X5 вышло в свет еще в 1999 году. Четвертое поколение было только что обновлено, так что вскоре нас ожидает пятое поколение популярного кроссовера.

Окончательный стиль нового автомобиля еще не утвержден. Но это не помешало некоторым энтузиастам вообразить, как может выглядеть BMW X5 2026 года. В частности, Tedoradze.giorgi предложил достаточно реалистичный рендер.

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На этой цифровой иллюстрации BMW X5 2026 имеет тонкие светодиодные задние фонари, соединенные между собой световой полосой. Бампер получил новые вентиляционные проемы с обеих сторон двери багажника.

Передний бампер тоже заменен на новый, он имеет пару светодиодных фонарей в боковой обшивке и очень большой центральный воздухозаборник, гипотетически подающий воздух к двигателю внутреннего сгорания.

Если вы внимательно посмотрите на левое переднее крыло, увидите зарядный порт, который говорит нам, что мы смотрим на гибридную систему. Кроме того, крышка топливной горловины все еще расположена на правой задней панели.

Возможно, что следующее поколение BMW X5 будет смотреться совсем не так, как представляют художники. Но некоторые элементы все же выглядят правдоподобными.