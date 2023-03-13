Після чергового оновлення BMW має випустити нове покоління X5. Незалежні дизайнери пропонують власне бачення новинки.

Перше покоління BMW X5 вийшло у світ ще у 1999 році. Четверта генерація була щойно оновлена, тож незабаром нас очікує п’яте покоління популярного кросовера.

Остаточний стиль нового автомобіля ще не затверджений. Але це не завадило деяким ентузіастам уявити, як може виглядати BMW X5 2026 року. Зокрема, Tedoradze.giorgi запропонував доволі реалістичний рендер.

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На цій цифровій ілюстрації BMW X5 2026 має тоненькі світлодіодні задні ліхтарі, які з’єднані між собою світловою смугою. Бампер отримав нові вентиляційні отвори з обох боків дверей багажника.

Передній бампер теж замінено на новий, він має пару світлодіодних ліхтарів у бічній обшивці та дуже великий центральний повітрозабірник, який гіпотетично подає повітря до двигуна внутрішнього згоряння.

Якщо ви уважно подивіться на ліве переднє крило, то побачите зарядний порт, який говорить нам, що ми дивимося на гібридну систему. З іншого боку, кришка паливної горловини все ще розташована на правій задній панелі.

Можливо, що наступне покоління BMW X5 буде виглядати зовсім не так, як уявляють художники. Але деякі елементи все ж виглядають правдоподібними.