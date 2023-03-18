Аэродромный (контейнерный) тягач ЛуАЗ-2403 отличался от обычной Волынянки цветом и несколькими деталями.

В аэропорту работают не только самолеты. Ведь по территориям летного поля нужно перемещать бесчисленное количество объектов: габаритное оборудование для сервиса самолетов, разные тележки с грузовыми контейнерами, багажом, провизией, техническим имуществом?

В 1980-е годы Львовское специальное КБ погрузчиков создало для этого компактный тягач модели 3401. На Львовском заводе автопогрузчиков даже сделали опытный экземпляр этой машины, но наладить серийное производство не удалось. Тогда гражданская авиация в 1987 г. обратилась к другому варианту.

ЛуАЗ-2403 мог буксировать до трех стандартных контейнерных тележек типа ТК-2А общей массой до 3,0 тонн.

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Знакомьтесь: аэродромный (контейнерный) тягач ЛуАЗ-2403. Да-да, именно тягач, хотя согласны, что называть малыша ЛуАЗика тягачом как-то неожиданно. Но почему бы нет, если машина имеет конкретный привод 4х4, “ползучую” передачу, блокировку дифа и колесные редукторы?

С "Волынянкой" было гораздо проще, чем с превращением погрузчика: любой реальный внедорожник является почти готовым тягачом. ЛуАЗику добавили всего несколько специфических деталей.

Главные отличия

Прежде всего, подняли тяговое усилие на крюке, увеличив передаточное число штатных колесных редукторов до 2,0 единиц (против 1,3 – 1,6 штатных). Теперь машина получила возможность буксировать более тяжелые прицепы – до 3,0 тонн. Зато машина стала медленнее.

Кстати, сегодня коллекционеры так отличают настоящий 2403 от подделки: если на высшей передаче машина развивает 80 – 90 км/ч, значит она – не оригинальный тягач, а новодельная реплика. Потому что стоковый 2403 такой скорости не набирал.

Внешне отличий аэродромного тягача ЛуАЗ-2403 от внедорожника ЛуАЗ-969 немного. Да и внутри все то же самое, кроме более "тяговых" редукторов колес.

Сзади аэродромный ЛуУАЗ получил прицепное устройство – надежно вваренное в раму, со стандартным грузовым крюком. Брезентовую надстройку кузова укоротили, оставив высокую крышу только над двумя передними креслами. Покраска в фирменный для наземной техники аэропортов желтый цвет и полосатый бампер завершали отличия.

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Почему урезали кабину и превратили машину фактически в пикап, устроив сзади некий бортовой кузов? Ведь высота брезентовой крыши никак не влияет на тяговые характеристики машины. Видимо, отгадка потому, что ЛуАЗ-2403 в некоторых документах проходит как балластный тягач. А это категория транспортных средств, в которых для загрузки ведущих осей над ними укладывают балласт – тяжелые металлические слитки. Стандартная крыша мешала бы укладывать этот груз на платформу над задними колесами.

Куда ЛуАЗику еще и балласт, спросите вы? Тот, кто видел, как Волынь тянет по снегу или скользкой грязи что-то тяжелое на буксире, не задаст такой вопрос. Часто в таких ситуациях легкая машинка рвется вперед, буксуя и "качаясь" по дуге слева направо, словно пес на привязи. Потому что крутящего момента на ведущих колесах достаточно с избытком, а сцепления с грунтом четырем колесам не хватает. Загруженные балластом задние колеса нейтрализуют эту проблему.

Мощное прицепное устройство ЛуАЗ-2403 отличается от тех, которые предназначаются для стандартных внедорожников модели 969М.

В 1987-1988 гг. Луцкий автозавод выпустил серию таких тягачей для аэропортов – есть данные о 164 выпущенных экземплярах. Известно, что как минимум один такой работал в столичном аэропорту Киев (Жуляны). В середине 2010-х он еще стоял на задворках тамошнего автопарка, а затем был порезан на металлолом. Но не факт, что тягачи ЛуАЗ-2403 не сохранились в других регионах, ведь в его молодости аэропорты функционировали в каждом областном центре.

Рекомендация "Авто 24"

Как ни странно, аэродромные ЛуАЗы время от времени все еще всплывают то в одном, то в другом месте. В конце 1990-х их списывали из аэропортов как морально и физически устаревшие. В некоторых случаях их выкупали работники аэродромного хозяйства для последующего восстановления и эксплуатации в качестве обычного семейного автомобиля. К счастью, аэродромный ЛуАЗ-2403 мало чем отличается от стандартных гражданских ЛуАЗ-969М, так что максимум, чем могли новые владельцы испортить уникальные тягачи – добавить ему высокую крышу над задней частью кузова. Словом, когда вы видите где-то заброшенную "Волынянку", можете присмотреться, не была ли она когда-то желтого цвета. Вдруг это один из немногочисленных экземпляров редкой машины, дожившей до наших дней – и у вас будет шанс спасти его для истории.

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