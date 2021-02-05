Перекрасить автомобиль в другой цвет можно, но после этого нужно изменить свидетельство о регистрации. Если этого не сделать – можно получить штраф или вообще лишиться авто.

Изменение цвета машины требует ее обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД (п.33 постановления КМУ от 07.09.1998 N1388). Перерегистрацию необходимо осуществить в течение 10 суток после перекрашивания. Об этом напоминает Дорожный Адвокат.

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При осмотре автомобиля работники сервисного центра МВД определяют цвет визуально и предоставляют заключение, в котором указывается фактический цвет автомобиля. В графе “цвет” вписывают только 11 основных цветов без указания оттенков: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

Если изменен оттенок без изменения основного цвета, то перерегистрировать автомобиль не нужно. Если на автомобиль нанесено два и более цветов, то основным цветом указывается цвет его нижней части.

То есть крышу, капот и багажник можно перекрасить в любой цвет, если общая площадь не превышает 50%. В противном случае будет указан комбинированный цвет. Для грузовых автомобилей указывается цвет кабины.

Покрытие кузова легкового автомобиля (кабины грузового автомобиля) ламинационной или антигравийной прозрачной пленкой перерегистрации не требует.

Если во время остановки инспектор выявит отличие фактического цвета от указанного в техпаспорте, это нарушение расценивается как не перерегистрированный автомобиль. Предусмотрен штраф 170 грн. (ч.6 ст.121 КУоАП) и возможно задержание автомобиля, то есть штрафплощадка (ст.265-2 КУоАП).

За повторное в течение года совершение этого нарушения предусматривается штраф в размере 255 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП). При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако автомобиль задерживается в любом случае до решения дела в суде.