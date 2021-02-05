Перефарбувати автомобіль в інший колір можна, але після цього потрібно змінити свідоцтво про реєстрацію. Якщо цього не зробити – можна отримати штраф або й взагалі позбутись авто.

Зміна кольору машини вимагає її обов’язкової перереєстрації в сервісному центрі МВС (п.33 постанови КМУ від 07.09.1998 N1388). Перереєстрацію необхідно здійснити протягом 10 діб після перефарбування. Про це нагадує Дорожній Адвокат.

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Під час огляду автомобіля працівники сервісного центру МВС визначають колір візуально та надають висновок, у якому вказується фактичний колір автомобіля. У графі “колір” вписують лише 11 основних кольорів без зазначення відтінків: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.

Якщо змінено відтінок без зміни основного кольору, то перереєстровувати автомобіль не потрібно. Якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором вказується колір його нижньої частини.

Тобто дах, капот і багажник можна перефарбувати в будь-який колір, якщо загальна площа не перевищує 50%. В іншому випадку буде вказано комбінований колір. Для вантажних автомобілів вказується колір кабіни.

Покриття кузова легкового автомобіля (кабіни вантажного автомобіля) ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації не вимагає.

Якщо під час зупинки інспектор виявить відмінність фактичного кольору від вказаного у техпаспорті, це порушення розцінюється як не перереєстрований автомобіль. Передбачено штраф 170 грн. (ч.6 ст.121 КУпАП) і можливе затримання автомобіля, тобто штрафмайданчик (ст.265-2 КУпАП).

За повторне протягом року вчинення цього порушення передбачає штраф в розмірі 255 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (ч.7 ст.121 КУпАП). При повторному порушенні рішення приймає вже суд, однак автомобіль затримується у будь-якому випадку до вирішення справи у суді.