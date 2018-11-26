Більшість з нас при покупці автомобіля оцінюють якісні характеристики двигуна і ходової, дизайн, звичайно, також має вагоме значення. Тому те, якого кольору авто, істотно впливає на наш вибір.

Як з'ясувалося, зовсім не дарма – колір автомобіля, який ви вибираєте, може стати фактором збільшення ризиків потрапити в аварію.

Читайте також: У поліції з’явилась нова причина для зупинки авто

Згідно з останніми дослідженнями, срібло – найпопулярніший колір автомобіля, на другому місці – білий. Однак, білі обганяють срібло в рейтингах безпеки, заявляють в Центрі досліджень нещасних випадків при Університеті Монаша.

Згідно з їхніми даними, білі автомобілі на 12 відсотків рідше потрапляють в аварію, ніж чорні, незалежно від часу доби. Кремові, жовті і бежеві кольори транспортних засобів займають місця позаду білого.

Крім чорного, найбільш небезпечні кольори автомобілів:

сірий – на 11 відсотків вище,

срібло – на 10 відсотків вище,

синій – на 7 відсотків вище,

червоний – також на 7 відсотків збільшує ризик потрапити в автомобільну аварію.

Цікавий факт – ці кольори найбільш популярні серед автовикрадачів, майте це на увазі.

Доктор Ньюстед, один з керівників проекту, назвав результати дослідження чіткими і достовірними. Вони продемонстрували, що білі транспортні засоби мали найнижчі ризики аварій при всіх світових умовах.

"І навпаки, темніші кольори і відтінки з низьким контрастом з дорожнім покриттям, включаючи срібло, сірий, зелений, червоний, синій і чорний, як правило, пов'язані з більш високим ризиком зіткнень, особливо в денний час", – продовжив вчений.

Звичайно, багато факторів, крім кольору, призводять до автомобільних аварій. Але вплив кольору автомобіля на його видимість не можна скидати з рахунків, особливо в темний час доби і в поганих погодних умовах. Білий просто відображає доступне світло краще за всіх інших кольорів, незалежно від того, говоримо ми про автомобілі або, наприклад, про одяг.

Читайте також: "Богдан" показав електричну вантажівку на заздрість Tesla Semi

В кінцевому рахунку, якщо хочете інвестувати в найбезпечніший з усіх кольорів автомобілів – вибирайте білий.