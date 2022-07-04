Один из штрафов полиции имеет самый высокий уровень отмены в судах. Это штраф за стоянку в запрещенном месте.

Разъясняется это особенной правовой природой этого нарушения и сложностью формирования доказательной базы. Поэтому вероятность отмены этого через суд чрезвычайно велика. Чем водители и пользуются.

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Согласно 4.1 ст.122 КУоАП за нарушение правил стоянки предусмотрен штраф 340 грн. Если это нарушение создает препятствия дорожному движению, то штраф составляет 1445 грн. Запрет стоянки всех транспортных средств обозначается дорожным знаком 3.35 "Стоянка запрещена".

При этом, согласно подпункту 1.10 ПДД стоянка – это прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров, погрузкой (разгрузкой) груза.

Поэтому для применения такого штрафа инспектор должен доказать именно факт стоянки продолжительностью не менее 5 мин. Для этого он должен сделать на служебный видеорегистратор непрерывную видеозапись такой стоянки, продолжительность которой, как и самой стоянки, не может быть менее 5 мин.

Однако на практике полицейские и «инспекторы по парковке» эти требования не соблюдают и приобщают к постановлению или фото с места происшествия, или короткое видео, не подтверждающее продолжительность прекращения движения автомобиля более 5 мин. Само же постановление не может являться доказательством нарушения правил стоянки. Как не может быть и доказательством рапорта работника полиции. Еще сложнее инспектору доказать, что такая стоянка не связана с посадкой или высадкой пассажиров или погрузкой (разгрузкой) груза.

Как следствие, суды отменяют такие штрафы из-за не доказывания инспектором именно факта стоянки продолжительностью по времени не менее 5 минут, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Или не доведения связи этой стоянки с посадкой или высадкой пассажиров или погрузкой (разгрузкой) груза. Поэтому суды делают выводы об отсутствии и недоказанности состава административного правонарушения.