Если водители попавших в ДТП транспортных средств отказываются от составления европротокола, приходится вызвать полицию. В таком случае виновный водитель получит административный штраф.

Чаще всего при ДТП, если столкновение транспортных средств никому не причинило телесных повреждений (средней тяжести или тяжелых), и водители не составляют европротокол, предусмотрена административная ответственность (ст.124 КУоАП).

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Если участники дорожного движения нарушили правила, повлекшие за ДТП, то налагается штраф в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 850 грн . В качестве альтернативы штрафу – лишение права управления транспортом от полугода до года.

Полиция на месте совершения фиксирует обстоятельства, составляет схему ДТП, опрашивает свидетелей, участников ДТП, пишет протоколы. Решение о том, виновно ли лицо, принимает и выносит суд.

На схеме, при этом, изображают объекты:

дорогу, где произошло ДТП;

номера транспортных средств, информацию о том, как они были размещены во время ДТП;

следы тормозного пути.

Что нужно делать после ДТП

Ознакомилась со схемой ДТП. Проверить всю информацию, записанную полицейским.

Проверьте другие данные, которые могут иметь большое значение для дела.

Если участников ДТП было больше двух, то нужно требовать у работника полиции, чтобы он составил протокол обо всех участниках.

Графу, где водитель ставит подпись (особенно по копиям протокола и прав), не лишним будет перечитать несколько раз. Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильности написания всех фактов.

Обычно протокол составляется в двух экземплярах. Один из них водитель оставляет себе. Если копию протокола полицейский не отдает, следует сделать фото протокола.

О времени суда водитель узнает в повестке или в смс-сообщении.