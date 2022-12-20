Если водители попавших в ДТП транспортных средств отказываются от составления европротокола, приходится вызвать полицию. В таком случае виновный водитель получит административный штраф.
Чаще всего при ДТП, если столкновение транспортных средств никому не причинило телесных повреждений (средней тяжести или тяжелых), и водители не составляют европротокол, предусмотрена административная ответственность (ст.124 КУоАП).
Читайте также: За время войны количество ДТП в Украине уменьшилось в 2,5 раза
Если участники дорожного движения нарушили правила, повлекшие за ДТП, то налагается штраф в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 850 грн . В качестве альтернативы штрафу – лишение права управления транспортом от полугода до года.
Полиция на месте совершения фиксирует обстоятельства, составляет схему ДТП, опрашивает свидетелей, участников ДТП, пишет протоколы. Решение о том, виновно ли лицо, принимает и выносит суд.
На схеме, при этом, изображают объекты:
- дорогу, где произошло ДТП;
- номера транспортных средств, информацию о том, как они были размещены во время ДТП;
- следы тормозного пути.
Что нужно делать после ДТП
- Ознакомилась со схемой ДТП. Проверить всю информацию, записанную полицейским.
- Проверьте другие данные, которые могут иметь большое значение для дела.
- Если участников ДТП было больше двух, то нужно требовать у работника полиции, чтобы он составил протокол обо всех участниках.
- Графу, где водитель ставит подпись (особенно по копиям протокола и прав), не лишним будет перечитать несколько раз. Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильности написания всех фактов.
Обычно протокол составляется в двух экземплярах. Один из них водитель оставляет себе. Если копию протокола полицейский не отдает, следует сделать фото протокола.
О времени суда водитель узнает в повестке или в смс-сообщении.