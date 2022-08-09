Як повідомляє голова Національної поліції Ігор Клименко, за 23 тижні війни в Україні значно зменшилась кількість зареєстрованих аварій та загиблих на дорогах. Орім цього, поліції вдалось затримати велику кількість транспортних засобів, які були у розшуку.

Від початку війни поліція зареєструвала понад 30 тис. ДТП. Кількість аварій зменшилася більш ніж у 2,5 рази.

Поменшало на 30% смертей на дорогах – 917 осіб загинули внаслідок автопригод.

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Виявлено під час перевірки на блокпостах понад 1,4 тис. транспортних засобів, які перебували у розшуку.