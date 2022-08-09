Как сообщает глава Национальной полиции Игорь Клименко, за 23 недели войны в Украине значительно уменьшилось количество зарегистрированных аварий и погибших на дорогах. Кроме этого полиции удалось задержать большое количество транспортных средств, которые были в розыске.

С начала войны полиция зарегистрировала более 30 тыс. ДТП. Количество аварий уменьшилось более чем в 2,5 раза.

Уменьшилось на 30% смертей на дорогах – 917 человек погибли в результате ДТП.

Читайте также: камеры не помогли: в Украине за 2021 год значительно выросла аварийность

Обнаружено во время проверки на блокпостах более 1,4 тыс. транспортных средств, которые находились в розыске.