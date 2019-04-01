В группе особого риска – неразлучные с телефонами миллениалы.
Статистика свидетельствует, что молодежь более склонна пользоваться смартфонами за рулем. А главной причиной такого поведения ученые называют веру людей в распространенные мифы относительно пользования телефоном за рулем.
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Исследование американского Национального Института Здоровья показало, что молодые водители имеют вдвое больший риск попасть в аварию, если отвлекаются на мобильные телефоны за рулем – в частности, разговаривают, присылают сообщения или просматривают веб-страницы. Анализ поведения водителей в момент ДТП доказывает: каждая секунда, в которую человек не следит за дорогой, увеличивает вероятность аварии на 28%.
Аналитики кампании "За безопасные дороги" собрали ложные представления о пользовании телефоном за рулем и опровергли их.
- Водитель НЕ может делать несколько дел одновременно. Исследования показывают, что человеческий мозг не может полноценно выполнять два дела одновременно, например, читать книгу и поддерживать телефонный разговор. Это же касается и разговоров во время вождения. Мозг переключается между двумя задачами, что замедляет реакцию.
- Беспроводная гарнитура НЕ делает использование телефона безопасным. Пользование телефоном в режиме hands-free не слишком улучшает ситуацию: обе руки свободны, но внимание в любом случае не полностью сосредоточено на дороге. Поэтому водитель может не заметить знаки, не услышать звуковой сигнал и, как следствие, попасть в аварию.
- Быстро прочитать SMS на ходу НЕ безопасно. Чтение и отправка сообщений за рулем – это всегда опасно. Именно в тот момент, когда вы отвлекаетесь от дороги на экран телефона, может произойти экстренное событие, которое потребует немедленной реакции. Поэтому лучше внимательно следить за дорогой все время.
- Прокладывать маршрут на навигаторе во время вождения НЕ безопасно. Это так же опасно, как и отправка и чтение сообщений за рулем. Если вы потерялись и сошли с проложенного маршрута, а навигатор по каким-то причинам не перестроил вам путь, не пытайтесь настроить маршрут на экране. Лучше найти место для парковки и тогда настроить карту.
- Разговаривать по телефону и говорить с пассажиром – НЕ одно и то же. Реакция у водителя, который разговаривает по телефону, является более медленной, чем у водителя, который разговаривает с пассажиром. Кроме того, пассажиры не будут отвлекать водителя в случае напряженной ситуации и могут сообщить об опасности на дороге.
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