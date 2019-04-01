В группе особого риска – неразлучные с телефонами миллениалы.

Статистика свидетельствует, что молодежь более склонна пользоваться смартфонами за рулем. А главной причиной такого поведения ученые называют веру людей в распространенные мифы относительно пользования телефоном за рулем.

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Исследование американского Национального Института Здоровья показало, что молодые водители имеют вдвое больший риск попасть в аварию, если отвлекаются на мобильные телефоны за рулем – в частности, разговаривают, присылают сообщения или просматривают веб-страницы. Анализ поведения водителей в момент ДТП доказывает: каждая секунда, в которую человек не следит за дорогой, увеличивает вероятность аварии на 28%.

Аналитики кампании "За безопасные дороги" собрали ложные представления о пользовании телефоном за рулем и опровергли их.

Водитель НЕ может делать несколько дел одновременно. Исследования показывают, что человеческий мозг не может полноценно выполнять два дела одновременно, например, читать книгу и поддерживать телефонный разговор. Это же касается и разговоров во время вождения. Мозг переключается между двумя задачами, что замедляет реакцию. Беспроводная гарнитура НЕ делает использование телефона безопасным. Пользование телефоном в режиме hands-free не слишком улучшает ситуацию: обе руки свободны, но внимание в любом случае не полностью сосредоточено на дороге. Поэтому водитель может не заметить знаки, не услышать звуковой сигнал и, как следствие, попасть в аварию. Быстро прочитать SMS на ходу НЕ безопасно. Чтение и отправка сообщений за рулем – это всегда опасно. Именно в тот момент, когда вы отвлекаетесь от дороги на экран телефона, может произойти экстренное событие, которое потребует немедленной реакции. Поэтому лучше внимательно следить за дорогой все время. Прокладывать маршрут на навигаторе во время вождения НЕ безопасно. Это так же опасно, как и отправка и чтение сообщений за рулем. Если вы потерялись и сошли с проложенного маршрута, а навигатор по каким-то причинам не перестроил вам путь, не пытайтесь настроить маршрут на экране. Лучше найти место для парковки и тогда настроить карту. Разговаривать по телефону и говорить с пассажиром – НЕ одно и то же. Реакция у водителя, который разговаривает по телефону, является более медленной, чем у водителя, который разговаривает с пассажиром. Кроме того, пассажиры не будут отвлекать водителя в случае напряженной ситуации и могут сообщить об опасности на дороге.

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