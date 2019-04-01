У групі особливого ризику – нерозлучні з телефонами міленіали.
Статистика свідчить, що молодь більше схильна користуватися смартфонами за кермом. А головною причиною такої поведінки вчені називають віру людей у розповсюджені міфи щодо користування телефоном за кермом.
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Дослідження американського Національного Інституту Здоров'я показало, що молоді водії мають вдвічі більший ризик потрапити у аварію, якщо відволікаються на мобільні телефони за кермом – зокрема, розмовляють, надсилають повідомлення чи переглядають веб-сторінки. Аналіз поведінки водіїв у момент ДТП доводить: кожна секунда, у яку людина не стежить за дорогою, збільшує вірогідність аварії на 28%.
Аналітики Кампанії “За безпечні дороги” зібрали хибні уявлення про користування телефоном за кермом та спростували їх.
- Водій НЕ може робити кілька справ одночасно. Дослідження показують, що людський мозок не може повноцінно виконувати дві справи одночасно, наприклад, читати книгу та підтримувати телефонну розмову. Це ж стосується і розмов під час водіння. Мозок переключається між двома завданнями, що сповільнює реакцію.
- Бездротова гарнітура НЕ робить використання телефону безпечним. Користування телефоном у режимі hands-free не надто покращує ситуацію: обидві руки вільні, але увага у будь-якому разі не повністю зосереджена на дорозі. Тому водій може не помітити знаків чи не почути звуковий сигнал і, як наслідок, – потрапити в аварію.
- Швидко прочитати SMS на ходу НЕ безпечно. Читання та відправка повідомлень за кермом – це завжди небезпечно. Саме в той момент, коли ви відволікаєтеся від дороги на екран телефону, може статися екстрена подія, що вимагатиме негайної реакції. Тому краще уважно стежити за дорогою увесь час.
- Прокладати маршрут на навігаторі під час водіння НЕ безпечно. Це так само небезпечно, як і надсилання та читання повідомлень за кермом. Якщо ви загубилися і з'їхали з прокладеного маршруту, а навігатор з якихось причин не перебудував вам шлях, не намагайтеся налаштувати маршрут на екрані. Краще знайти місце для парковки і тоді налаштувати карту.
- Розмовляти по телефону і говорити з пасажиром – НЕ одне і те ж. Реакція у водія, який розмовляє по телефону, є повільнішою, ніж у водія, який розмовляє з пасажиром. Крім того, пасажири не будуть відволікати водія в разі напруженої ситуації та можуть повідомити про небезпеку на дорозі.
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