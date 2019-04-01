У групі особливого ризику – нерозлучні з телефонами міленіали.

Статистика свідчить, що молодь більше схильна користуватися смартфонами за кермом. А головною причиною такої поведінки вчені називають віру людей у розповсюджені міфи щодо користування телефоном за кермом.

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Дослідження американського Національного Інституту Здоров'я показало, що молоді водії мають вдвічі більший ризик потрапити у аварію, якщо відволікаються на мобільні телефони за кермом – зокрема, розмовляють, надсилають повідомлення чи переглядають веб-сторінки. Аналіз поведінки водіїв у момент ДТП доводить: кожна секунда, у яку людина не стежить за дорогою, збільшує вірогідність аварії на 28%.



Аналітики Кампанії “За безпечні дороги” зібрали хибні уявлення про користування телефоном за кермом та спростували їх.

Водій НЕ може робити кілька справ одночасно. Дослідження показують, що людський мозок не може повноцінно виконувати дві справи одночасно, наприклад, читати книгу та підтримувати телефонну розмову. Це ж стосується і розмов під час водіння. Мозок переключається між двома завданнями, що сповільнює реакцію. Бездротова гарнітура НЕ робить використання телефону безпечним. Користування телефоном у режимі hands-free не надто покращує ситуацію: обидві руки вільні, але увага у будь-якому разі не повністю зосереджена на дорозі. Тому водій може не помітити знаків чи не почути звуковий сигнал і, як наслідок, – потрапити в аварію. Швидко прочитати SMS на ходу НЕ безпечно. Читання та відправка повідомлень за кермом – це завжди небезпечно. Саме в той момент, коли ви відволікаєтеся від дороги на екран телефону, може статися екстрена подія, що вимагатиме негайної реакції. Тому краще уважно стежити за дорогою увесь час. Прокладати маршрут на навігаторі під час водіння НЕ безпечно. Це так само небезпечно, як і надсилання та читання повідомлень за кермом. Якщо ви загубилися і з'їхали з прокладеного маршруту, а навігатор з якихось причин не перебудував вам шлях, не намагайтеся налаштувати маршрут на екрані. Краще знайти місце для парковки і тоді налаштувати карту. Розмовляти по телефону і говорити з пасажиром – НЕ одне і те ж. Реакція у водія, який розмовляє по телефону, є повільнішою, ніж у водія, який розмовляє з пасажиром. Крім того, пасажири не будуть відволікати водія в разі напруженої ситуації та можуть повідомити про небезпеку на дорозі.

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