Силовой агрегат – классический V8 с 6-позиционной "механикой" или опциональной секвентальной коробкой передач. Ускорение от 0 до 100 км/ч – три секунды. Цена – 360 тысяч канадских долларов.

Канадская фирма FELINO Cars, основанная бывшим автогонщиком Антуаном Бессеттом, привезет на международный автосалон в Торонто дорожный суперкар cB7R с семилитровым атмосферным мотором.

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В основе купе лежит шасси с регулируемой подвеской на двойных поперечных рычагах, внешние панели изготовлены из углепластика и других композитных материалов. Автомобиль оснащен шести – и четырехпоршневыми тормозами с 390- и 378-миллиметровыми дисками.

Базовый двигатель FELINO cB7R предлагается с одним из двух атмосферных моторов на выбор. Базовый – 6.2 V8 мощностью 532 л. с. и 659 Нм крутящего момента. С ним купе сможет разгоняться до ста за 2,9 секунды и развивать максимум 325 км/час. Производительный 7.0 V8 обеспечивает производительность в 710 л.с. и 786 Нм, а ограничитель скорости у него установлен на 345 км/час. Для обеих версий на выбор предлагается шестипозиционная “механика” или секвентальная коробка передач.

Мощность идет в сопровождении определенного уровня комфорта и стиля – FELINO позиционирует cB7R , как “премиальный высокопроизводительный спортивный автомобиль”. Соответствующими будут стоимость и тираж – объявлен ценник в 360 000 канадских долларов (около 270 000 долларов США или 6,8 млн грн) и планы на производство 10 машин.

Фото: FELINO cB7R / Felinocars

Официальная презентация FELINO cB7R состоится на автошоу в Торонто 14 февраля.

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