Силовий агрегат – класичний V8 з 6-позиційною механікою або опційною секвентальною коробкою передач. Прискорення від 0 до 100 км/год – три секунди. Ціна – 360 тисяч канадських доларів.

Канадська фірма FELINO Cars, заснована колишнім автогонщиком Антуаном Бессеттом, привезе на міжнародний автосалон в Торонто дорожній суперкар cB7R з семилітровим атмосферним мотором.

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В основі купе лежить шасі з регульованою підвіскою на подвійних поперечних важелях, зовнішні панелі виготовлені з вуглепластика та інших композитних матеріалів. Автомобіль обладнаний шести- і чотирипоршневими гальмами з 390- і 378-міліметровими дисками.

Базовий двигун FELINO cB7R пропонується з одним з двох атмосферних моторів на вибір. Базовий – 6.2 V8 потужністю 532 к.с. і 659 Нм крутного моменту. З ним купе зможе розганятися до ста за 2,9 секунди і розвивати максимум 325 км/год. Продуктивніший 7.0 V8 забезпечує продуктивність у 710 к.с. і 786 Нм, а обмежувач видкості в нього встановлений на 345 км/год. Для обох версій на вибір пропонується шестипозиційна “механіка” або секвентальна коробка передач.

Потужність йде у супроводі певного рівня комфорту та стилю – FELINO позиціонує cB7R, як “преміальний високопродуктивний спортивний автомобіль”. Відповідними будуть вартість і тираж – оголошений цінник у 360 000 канадійських доларів (близько 270 000 доларів США або 6,8 млн грн) і плани на виробництво 10 машин.

Фото: FELINO cB7R / Felinocars

Офіційна презентація FELINO cB7R відбудеться на автошоу в Торонто 14 лютого.

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