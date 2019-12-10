О Дизельгейте уже начали забывать, как вдруг, новый виток истории.

Правительство Канады обрушило на Volkswagen обвинения по 60 выявленным фактам нарушений Закона об охране окружающей природной среды страны.

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58 случаев нарушений – это импорт почти 128 тысяч транспортных средств Volkswagen, которые не соответствовали нормам выбросов, совершенный между январем 2008 года и декабрем 2015 года. Другие два нарушения – за предоставление недостоверной информации.

В обвинениях говорится, что Volkswagen использовал специальные устройства для искажения результатов замера выбросов дизельных автомобилей. Эти устройства позволяли автомобилям соответствовать нормам выбросов во время испытаний, однако при нормальной работе нормы превышались.

Канадское правительство не разглашает все подробности дела, однако спикер заявил, что "правоохранители провели всестороннее, тщательное и подробное расследование" в рамках подготовки доказательств для рассмотрения прокуратурой Канады. Дело должно пойти дальше позднее на этой неделе, поскольку Volkswagen будет вынужден предстать перед судом Онтарио. Как и в других случаях, Volkswagen, скорее всего, грозят значительные финансовые штрафы. Интересно, что в одном из последних рекламных роликов Volkswagen попрощался с Дизельгейтом и открыл двери в эру электрокаров. И прошлое все еще дает о себе знать.

Напомним, "Дизельгейт" начался в 2015 году, когда один из сотрудников Volkswagen "вопреки инструкциям руководства" обнаружил, что 2-литровые двигатели TDI компании используют при тестах специальные устройства для манипуляции данными. Менее, чем через месяц, Volkswagen признал правду. Это привело к отзыву 11 миллионов транспортных средств и штрафов, судебных издержек и ремонтов, которые уже обошлись производителю примерно в 30 миллиардов евро. А также проверок и последующих раскрытий махинаций других производителей.

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