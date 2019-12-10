Про Дизельгейт вже почали забувати, аж раптом, новий виток історії.

Уряд Канади обрушив на Volkswagen звинувачення за 60 виявленими фактами порушень Закону про охорону навколишнього природного середовища країни.

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58 випадків порушень – це імпорт майже 128 000 транспортних засобів Volkswagen, які не відповідали нормам викидів, здійснений між січнем 2008 року та груднем 2015 року. Інші два порушення – за надання недостовірної ​​інформації.

У звинуваченнях йдеться про те, що Volkswagen використовував спеціальні пристрої для спотворення результатів замірювання викидів дизельних автомобілів. Ці пристрої давали змогу автомобілям відповідати нормам викидів під час випробувань, однак при нормальній роботі норми перевищувались.

Канадський уряд не розголошує усі подробиці справи, однак речник заявив, що “правоохоронці провели всебічне, ретельне і докладне розслідування” у рамках підготовки доказів для розгляду прокуратурою Канади. Справа має піти далі пізніше цього тижня, оскільки Volkswagen буде змушений постати перед судом Онтаріо. Як і в інших випадках, Volkswagen, швидше за все, загрожують значні фінансові штрафи. Цікаво, що в одному з останніх рекламних роликів Volkswagen попрощався з Дизельгейтом і відкрив двері в еру електрокарів. Та минуле все ще дає про себе знати.

Нагадаємо, “Дизельгейт” розпочався у 2015 році, коли один зі співробітників Volkswagen “всупереч інструкціям керівництва” виявив, що 2-літрові двигуни TDI компанії використовують при тестах спеціальні пристрої для маніпуляції данними. Менш, ніж через місяць, Volkswagen визнав правду. Це призвело до відкликання 11 мільйонів транспортних засобів та штрафів, судових витрат та ремонтів, які вже обійшлись виробнику приблизно у 30 мільярдів євро. А також перевірок і подальших розкриттів махінацій інших виробників.

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