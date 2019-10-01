Владелица кроссовера пожертвовала задними сиденьями и багажником, чтобы обустроить себе удобства для жизни в дороге.

Обычно любители кемпинга конвертируют автобусы, грузовики, фургоны, минивэны или, на крайний случай "каблуки", приспосабливая их для дальних путешествий и ночевки в машине. Однако когда места нужно не слишком много, для дела пригодится и обычный кроссовер.

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По крайней мере, так считает барышня из Калифорнии, которая заказала умелым столярам конверсию своего Subaru Outback. Девушка рассказывает, что вскоре отправится в шестимесячное путешествие на автомобиле со своим 35-килограммовым псом. Чтобы обеспечить себе комфорт в путешествии, она заказала мастерам встроить в машину все необходимое.

Используя простые фанерные листы, столяры компании Solid Wood Worx изготовили кастомный "мультишкаф" с кучей выдвижных ящичков, в которых прячутся холодильник, плитка и другие нужные вещи. Для обустройства спального места конструкцию нужно дополнить лишь мягким матрасом.

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