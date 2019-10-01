Власниця кросовера пожертвувала задніми сидіннями та багажником, аби облаштувати собі зручності для життя в дорозі.

Зазвичай любителі кемпінгу конвертують автобуси, вантажівки, фургони, мінівени чи, на крайній випадок “каблучки”, пристосовуючи їх для дальніх мандрівок та ночівлі в машині. Однак коли місця потрібно не надто багато, для справи згодиться і звичайний кросовер.

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Принаймні, так вважає панянка з Каліфорнії, котра замовила вправним столярам конверсію свого Subaru Outback. Дівчина розповідає, що незабаром вирушить у шестимісячну подорож на автомобілі зі своїм 35-кілограмовим псом. Аби забезпечити собі комфорт в мандрівці, вона замовила майстрам вбудувати в машину усе необхідне.



Використовуючи прості фанерні листи, столяри компанії Solid Wood Worx виготовили кастомну “мультишафу” з купою висувних ящичків, в яких ховаються холодильник, плитка та інші потрібні речі. Для облаштування спального місця конструкцію потрібно доповнити лише м’яким матрасом.

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