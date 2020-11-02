Рендеры на основе шпионских фото, как правило, бывают достаточно точными, поэтому шанс, что кроссовер будет выглядеть так – высокий.

Новая философия дизайна Kia уже подарила нам такие модели, как Seltos, Telluride, Optima и совершенно новый Sorento. Уже не за горами время для выхода следующего поколения Sportage.

Также интересно: Kia K5 выполнила сногсшибательный прыжок с разворотом на 360 градусов: впечатляющее видео

Ютубер и дизайнер Hitekro создал рендеринг, который представляет, как может выглядеть Sportage следующего поколения. Излишне говорить, что если фактический кроссовер будет выглядеть примерно так, он привлечет к себе много внимания.

Недавний шпионский снимок нового Sportage, который включен в это видео, показал революционную переднюю часть с резким новым дизайном фар, который практически не имеет ничего общего с текущей моделью. Следует признать, что немного трудно разглядеть, что происходит под камуфляжем прототипа, но дизайнер представил новый внедорожник с большой затемненной решеткой "тигровый нос".

Фронтальную решетку обрамляют большие фары и светодиодные дневные ходовые огни, которые принимают подобную, хотя и более изящную форму, от седана Optima.

Визуализация Sportage 2022 также включает ряд черных деталей, включая нижнюю часть переднего бампера, колесные арки, "юбки", колеса и крышу.