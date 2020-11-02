Рендери на основі шпигунських фото, як правило, бувають досить точними, тож шанс, що кросовер виглядатиме так – високий.

Нова філософія дизайну Kia вже подарувала нам такі моделі, як Seltos, Telluride, Optima та абсолютно новий Sorento. Вже не за горами час для виходу наступного покоління Sportage.

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Ютубер і дизайнер Hitekro створили рендерінг, який уявляє, як може виглядати Sportage наступного покоління. Зайве говорити, що якщо фактичний кросовер виглядатиме приблизно так, він приверене до себе багато уваги.

Нещодавній шпигунський знімок нового Sportage, який включений у це відео, показав революційну передню частину з різким новим дизайном фар, котрий практично не має нічого спільного з поточною моделлю. Слід визнати, що трохи важко розгледіти, що відбувається під камуфляжем прототипу, але дизайнер уявив новий позашляховик з великою затемненою решіткою “тигровий ніс”.

Фронтальну решітку обрамлюють великі фари та світлодіодні денні ходові вогні, які приймають подібну, хоча і більш витончену форму, від седана Optima.

Візуалізація Sportage 2022 також включає низку чорних деталей, включаючи нижню частину переднього бампера, колісні арки, “спідниці”, колеса та дах.