Видео призвано познакомить индийских покупателей с южнокорейской маркой, которая лишь в этом году дебютировала в Индии.

Рекламный ролик Kia Motors India, посвященный выходу марки на рынок Индии, набрал более 300 миллионов просмотров менее, чем за два месяца. А саундтрек был скачан 55 миллионов раз.

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Это видео было создано рекламным агентством Innocean Worldwide India с участием Sideways Consulting и студии Hungry Films. Режиссером минутного мини-фильма выступил Виджай Савант. Аналитики отметили значительный рост вовлеченности аудитории и существенное увеличение посещаемости сайта Kia India.

Сюжетом видео являются “источники вдохновения” для создателей автомобилей Kia. Героями клипа стали астронавт, футболисты, балерины, колибри, тигр, стая светлячков анимационный кот Феликс и игрушка-пружинка. А в конце в кадре появляется фастбэк Kia Stinger.

"Астронавт, который делает первый шаг на неизведанную планету, балерина, ставшая символом точности и грации, мастерство и стремление к победе футболистов, естественный свет, излучаемый светлячками, стремительная и идеально сбалансированная колибри, интересный и веселый кот Феликс, созданная на грани науки забавы игрушка-пружинка ... Ну и конечно – тигр, один из наших символов. Все это сливается в одном облаке, происходит определенное переосмысление, и рождается замечательный автомобиль Kia, в данном случае – это модель Stinger", – сказал руководитель подразделения продаж и маркетинга Kia Motors India Манохар Бхат.



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