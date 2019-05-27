Відео покликане познайомити індійських покупців з південнокорейською маркою, яка лише цього року дебютувала в Індії.

Рекламний ролик Kia Motors India, присвячений виходу марки на ринок Індії, набрав більше 300 мільйонів переглядів менш, ніж за два місяці. А саундтрек був скачаний 55 мільйонів разів.

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Це відео було створено рекламним агентством Innocean Worldwide India за участю Sideways Consulting і студії Hungry Films. Режисером хвилинного міні-фільму виступив Віджай Савант. Ааналітики відмітили значне зростання залученості аудиторії і суттєве збільшення відвідуваності сайту Kia India.

Сюжетом відео є “джерела натхнення” для творців автомобілів Kia. Героями кліпу стали астронавт, футболісти, балерини, колібрі, тигр, зграя світлячків анімаційний кіт Фелікс й іграшка-пружинка. А насамкінець у кадрі з’являється фастбек Kia Stinger.



“Астронавт, який робить перший крок на незвідану планету, балерина, що стала символом точності і грації, майстерність і прагнення до перемоги футболістів, природне світло, що випромінюється світлячками, стрімка й ідеально збалансована колібрі, цікавий і веселий кіт Фелікс, створена на межі науки і забави іграшка-пружинка... Ну і звичайно – тигр, один з наших символів. Все це зливається в одній хмарі, відбувається певне переосмислення, і народжується чудовий автомобіль Kia, в даному випадку – це модель Stinger”, – сказав керівник підрозділу продажів і маркетингу Kia Motors India Манохар Бхат.

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