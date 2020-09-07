Это не только противоречит правилам дорожного движения, но и очень опасно.

Тоннель в районе Почтовой площади в столице превратился в стихийную парковку. Ведь коммунальщики установили ограничительные столбики на въезде на пешеходную часть набережной. А именно там до последнего времени парковались те автовладельцы, которым нужно было оставить автомобиль в этом районе. Теперь остановись поблизости нельзя – нигде ни одной парковки рядом нет.

Поэтому владельцы автомобилей сделали парковку из тоннеля. Они становятся на краю проезжей части с частичным заездом на тротуар, несмотря на то, что согласно пункту 15.9 Правил дорожного движения остановка на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях, запрещается. Тем более, что тоннель плохо освещен.

Полиция и служба парковки имеют все полномочия, чтобы штрафовать нарушителей и эвакуировать их авто на штрафплощадки.

Нагадаємо, які штрафи за порушення правил дорожнього руху.