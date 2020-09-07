Це не лише суперечить правилам дорожнього руху, але й дуже небезпечно.

Тунель в районі Поштової площі в столиці перетворився на стихійну парковку. Адже комунальники встановили обмежувальні стовпчики на в'їзді на пішохідну частину набережної. А саме там до останнього часу паркувалися ті автовласники, яким потрібно було залишити автомобіль в цьому районі. Тепер зупинись поблизу не можна – ніде жодної парковки поряд немає.

Тому власники автомобілів зробили парковку з тунеля. Вони стають на краю проїжджої частини з частковим заїздом на тротуар. Незважаючи на те, що згідно пункту 15.9 Правил дорожнього руху зупинка на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях, забороняється. Тим більше, що тунель погано освітлений.

Поліція та служба паркування мають усі повноваження, щоб штрафувати порушників та евакуювати їхні авто на штрафмайданчики.

Нагадаємо, які штрафи за порушення правил дорожнього руху.