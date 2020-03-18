Меры предосторожности, принимаемые государственным перевозчиком в связи с карантином, на практике не действуют.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" провело брифинг по движению транспорта в столице во время карантина. Машин и частоты их движения недостаточно, чтобы обеспечить потребности населения, несмотря на закрытие метрополитена.

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Главное ограничение по перемещению по столице во время карантинных мероприятий заключается в том, что один троллейбус может перевозить не более 20 пассажиров, а маршрутное такси – не более десяти. Причем, пассажиры обязательно должны быть в масках.

В "Киевпастрансе" заявили, что пытались предупреждать людей и не допускать переполнения. Как показал первый день в режиме карантина – безуспешно.

Директор "Киевпастранс" Дмитрий Левченко отметил, что контролирующие ситуацию водители и кондукторы непосредственно на транспорте, также обратились за помощью к Национальной полиции. Он добавил, что за несоблюдение требований водителей будут наказывать. Речь идет о дисциплинарной ответственности, которая предусматривает наказание от лишения премии до увольнения.

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